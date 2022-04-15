كيف غزا 30 ألف مشجع لفرانكفورت ملعب كامب نو في ليلة خروج برشلونة من الدوري الأوروبي؟

فتح نادي برشلونة تحقيقا داخليا لمعرفة الخلل الذي سمح بوجود نحو 30 ألف مشجع لنادي آينتراخت فرانكفورت في ملعب كامب نو، أمس الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وبدا المشهد غريبا أمس حين تعرض لاعبو برشلونة لصافرات الاستهجان في ملعبهم، وكانت المدرجات أشبه لملعب نادي فرانكفورت بعد أن طغى اللون الأبيض للنادي الألماني على الأصفر والأزرق ألوان النادي الكتالوني.

واكتمل المشهد بتحقيق نادي فرانكفورت مفاجأة مدوية بفوزه على برشلونة 3-2 واقتطاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي على حساب النادي الكتالوني الذي يتجه للخروج بموسم صفري.

واحتفل لاعبو النادي الألماني مع مشجعيهم بعد نهاية المباراة، وأثارت الأعداد الكبيرة للجماهير الألمانية استغراب الجميع وتساؤلات حول كيفية وصولهم إلى الملعب رغم القيود التي تفرض في مثل هذه المواجهات.

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برشلونة وآينتراخت فرانكفورت يتبادلان الأدوار…الفريق الألماني بدا وكأنه يستضيف نظيره الإسباني في معقله "كامب نو" بعد بيع عدد من أنصار البلاوغرانا لتذاكرهم..لقطة للتاريخ !#الدوري_الأوروبي #برشلونة #آينتراخت_فرانكفورت pic.twitter.com/LH1HbddvLR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2022

ووفقا لصحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، فإن الحضور الألماني الغفير يمكن تفسيره بـ4 أسباب:

التذاكر الرسمية

وهي 5 آلاف تذكرة منحها نادي برشلونة لنظيره الألماني، وفقا للقواعد المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفيا) والتي تنص على تخصيص عدد معين من التذاكر للفرق الزائرة خلال المسابقات القارية.

منظمو الرحلات السياحية

أوضحت الصحيفة أن أحد أهم أسباب الحضور الألماني الكبير هم منظمو الرحلات السياحية، واستدلت على ذلك بتحرك المشجعين عبر مجموعات كبيرة ووجودهم في مكان واحد بالملعب.

وأشارت إلى أن العمل المنظم للمشرفين على الرحلات السياحية ظهر أيضا في تجميع المشجعين قرب المنطقة المخصصة لـ5 آلاف مشجع من أصحاب التذاكر الرسمية.

تذاكر من النادي

انتهى الأمر بعدد كبير من التذاكر التي خصصت للبيع من قبل إدارة الكتالوني في يد المشجعين الألمان، وجرى ذلك بعد التأخر في اتخاذ إجراءات تمنع حصول الألمان على التذاكر مثل حجب التذاكر ووقف عملية البيع عبر الإنترنت للمشجعين القادمين من ألمانيا وذلك بناء على عنوان الـ"آي بي" (IP).

الأعضاء المشتركون

وقالت الصحيفة الإسبانية إن العديد من المشتركين الحاملين لتذاكر موسمية باعوا تذاكر اللقاء لمشجعي الفريق الألماني، وظهر ذلك عبر انتشار مشجعي آينتراخت في جميع أنحاء الملعب، في دليل على أنهم حصلوا على تذاكر مخصصة للمشتركين من أعضاء النادي الكتالوني.

آينتراخت فرانكفورت @eintracht_eng يحقق المفأجاة بإقصائه برشلونة @fcbarcelona_ara من ربع نهائي الدوري الأوروبي @EuropaLeague بعد فوزه عليه بميدانه 3 – 2 تقرير | يوسف السهيلي pic.twitter.com/i2jMZysjVX — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 14, 2022

خزي وخجل

وعقب المباراة، قال رئيس برشلونة خوان لابورتا إنه "يشعر بالخزي والخجل" بعد إحصاء 30 ألف مشجع للنادي الألماني من بين 79468 متفرجا في ملعب كامب نو.

وأبلغ لابورتا محطة برشلونة التلفزيونية "بصراحة ما حدث اليوم يجعلني أشعر بالخزي والخجل. كان هناك العديد من مشجعي الفريق الآخر وليس الكثير من جماهيرنا. أنا آسف جدا لما حدث. ما يمكننا تجنبه هو مواقف معينة لكن بالنسبة لما حدث، يجب أن نكون أكثر صرامة. ولا يمكننا السماح بحدوث هذه المواقف".

ووصف المدرب تشافي هيرنانديز الموقف بأنه "سوء تقدير"، وقال إن ذلك لم يساعد فريقه الذي تكبد أول هزيمة له في 16 مباراة بجميع المسابقات.