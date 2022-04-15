كلوب يرفع شعار المغامرة ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يغامر ليفربول بكل ما لديه وسيتعامل مع المباراة التي سيواجه فيها مانشستر سيتي غدا السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، كأنها مباراة نهائية، لأن مدرب الفريق يورغن كلوب يريد التتويج بلقب هذه المسابقة العريقة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA MEDIA) أن ليفربول خسر في مباراة واحدة فقط منذ آخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أمام إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال، ورغم ذلك تأهل ليفربول للدور التالي بفضل مجموع المباراتين، ومنذ ذلك الوقت قام الفريق ببناء الزخم قبل الجزء النهائي من الموسم.

ومطلع العام الحالي، كان "الليفر" يبتعد عن "السيتيزنز"، متصدر جدول الترتيب، بفارق 14 نقطة، ولكن ليفربول أدرك أنه لا يمكنه الخسارة مرة أخرى، وتقلص الفارق ليصبح نقطة واحدة.

وبعد أن تعادلا 2-2 في الدوري على ملعب "الاتحاد" الأسبوع الماضي، سيلتقيان مرة أخرى وجها لوجه غدا السبت في نصف النهائي، حيث يواصل ليفربول محاولاته للتتويج برباعية تاريخية.

وقال كلوب "يحب أن تعامل هذه المباراة على أنها نهائي، يجب علينا ذلك. في عالم مثالي لدينا 12 مباراة، هذا يعني أنه لا بد من التعامل مع المباريات العشر القريبة باعتبارها مباريات نهائية".

وأضاف "هذه هي الحال وهذه هي الطريقة التي نتبعها بالفعل منذ يناير/كانون الثاني (الماضي) وبالتحديد منذ أن بدأنا هذه المهمة الصغيرة. يجب أن تغامر بكل ما لديك".

وأكد "على أي حال، يجب أن ترى المباراة أمام مانشستر سيتي باعتبارها مباراة نهائية، ولكن الآن هي مباراة في نصف النهائي، هذا يعني أن الفوز هو الطريقة الوحيدة للوصول للنهائي، والحقيقة نحن نريد الصعود".

وهذه هي أبعد مرحلة وصل إليها كلوب في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ وصوله في 2015، وبعد الفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في فبراير/شباط الماضي، يبقى كأس الاتحاد الإنجليزي هو البطولة الوحيدة التي لم يتوج بها كلوب مع الفريق، الذي توج بآخر ألقابه في هذه البطولة في 2006.