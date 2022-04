شاهد.. جماهير ليون الغاضبة حاولت اقتحام الملعب بعد الخسارة أمام وست هام

حاولت جماهير أولمبيك ليون الغاضبة اقتحام ملعب فريقها بعد الخروج من الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب الخسارة -أمس الخميس- بثلاثية نظيفة أمام وست هام يونايتد.

ودفع العشرات من الجماهير الحواجز الأمنية، لكن أمن الملعب وقف حائلا بعد نهاية المباراة عقب الخسارة 4-1 في النتيجة الإجمالية أمام الفريق الإنجليزي.

وشهد دوري الدرجة الأولى الفرنسي العديد من حالات شغب الجماهير، وألغيت مباراة ليون ضد أولمبيك مرسيليا في ديسمبر/كانون الأول عقب إلقاء الجماهير قارورة على ديميتري باييه لاعب مرسيليا.

وخُصمت نقاط من نيس بعد واقعة شغب في مواجهة مرسيليا في أغسطس/آب الماضي عندما اشتبكت الجماهير مع لاعبي الفريق الضيف.

وتكرر الأمر في مواجهة لانس وليل في قمة شمال فرنسا في سبتمبر/أيلول، وتأخر انطلاق الشوط الثاني من تلك المباراة بعد تبادل الجماهير إلقاء مقذوفات، ثم اقتحم بعض الأشخاص الملعب، مما أدى إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب.

Lyon fans clashing with stewards after 3-0 defeat to West Ham this evening pic.twitter.com/Y5iQzIOKR0

Crazy Lyon fans smashing the barriers up and lighting fires… Declan Rice and West Ham player carry on celebrating! 3-0 win. Euro semi final… @MirrorFootball #COYI pic.twitter.com/8dPXkGpVBr

Every single West Ham player AND fan have been phenomenal from start to finish tonight. I’ve never been prouder to support my club. ⚒️⚒️⚒️⚒️⚒️⚒️⚒️

The fans singing “Au Revoir” to the Lyon fans at the 85th: pic.twitter.com/LXKmO2K2eN

— Jaack (@Jaack) April 14, 2022