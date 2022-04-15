كرة قدم

شاهد.. جماهير ليون الغاضبة حاولت اقتحام الملعب بعد الخسارة أمام وست هام

Europa League - Quarter Final - Second Leg - Olympique Lyonnais v West Ham United
دفع العشرات من الجماهير الحواجز الأمنية لكن أمن الملعب وقف حائلا بعد نهاية المباراة (رويترز)
15/4/2022

حاولت جماهير أولمبيك ليون الغاضبة اقتحام ملعب فريقها بعد الخروج من الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب الخسارة -أمس الخميس- بثلاثية نظيفة أمام وست هام يونايتد.

ودفع العشرات من الجماهير الحواجز الأمنية، لكن أمن الملعب وقف حائلا بعد نهاية المباراة عقب الخسارة 4-1 في النتيجة الإجمالية أمام الفريق الإنجليزي.

وشهد دوري الدرجة الأولى الفرنسي العديد من حالات شغب الجماهير، وألغيت مباراة ليون ضد أولمبيك مرسيليا في ديسمبر/كانون الأول عقب إلقاء الجماهير قارورة على ديميتري باييه لاعب مرسيليا.

وخُصمت نقاط من نيس بعد واقعة شغب في مواجهة مرسيليا في أغسطس/آب الماضي عندما اشتبكت الجماهير مع لاعبي الفريق الضيف.

وتكرر الأمر في مواجهة لانس وليل في قمة شمال فرنسا في سبتمبر/أيلول، وتأخر انطلاق الشوط الثاني من تلك المباراة بعد تبادل الجماهير إلقاء مقذوفات، ثم اقتحم بعض الأشخاص الملعب، مما أدى إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب.

 

 

المصدر : وكالات