أطاح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني ببرشلونة الإسباني من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما فاز عليه في عقر داره 3-2 بمباراة الإياب، في حين تأهل ويستهام الإنجليزي لنصف النهائي بفوز كبير 3-صفر على ليون الفرنسي.

وكان آينتراخت قد تعادل في مباراة الذهاب على ملعبه أيضا 1-1 ليفوز في مجموع المباراتين 4-3.

ولحق فرانكفورت في الدور قبل النهائي للمسابقة بمواطنه لايبزيغ، الذي تغلب 2-صفر على مضيفه أتلانتا الإيطالي، وويستهام يونايتد الإنجليزي الذي فاز 3-صفر على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، في إياب ربع نهائي البطولة اليوم أيضا.

وعلى ملعب كامب نو أمام أكثر من 79 ألف متفرج، من بينهم 20 ألفا على الأقل من أنصار فرانكفورت، قدم فرانكفورت أروع مبارياته منذ سنوات، وتلاعب لاعبوه بنجوم برشلونة، الذي بدوا كأشباح داخل المستطيل الأخضر.

وكان بإمكان الفريق الألماني تحقيق انتصار قياسي على نظيره الإسباني، في ظل الفرص العديدة التي سنحت له على مدار شوطي المباراة، غير أن رعونة لاعبيه وتألق الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى أصحاب الأرض، حال دون ذلك.

ومنذ اللحظة الأولى فرض فرانكفورت إيقاعه على اللقاء، ليحصل على ركلة جزاء أحرز من خلالها الصربي فيليب كوستيتش الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الرابعة.

فرانكفورت يتحصل على ركلة جزاء في مستهل الشوط الأول وفيليب كوستيتش يترجمها إلى هدف#الدوري_الأوروبي #فرانكفورت_برشلونة #UEL pic.twitter.com/VuwX7fIJ6F — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2022

وأضاف الكولومبي رافاييل بوري الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 36، من صناعة كوستيتش، الذي عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للفريق الألماني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، وينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وانتفض برشلونة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الذي شهد تسجيله هدفين عن طريق سيرخيو بوسكيتس والهولندي ممفيس ديباي في الدقيقتين الأولى والـ11 من ركلة جزاء على الترتيب.

وأصبحت هذه هي الخسارة الأولى منذ ما يقرب من 3 أشهر لبرشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم طوال 15 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزا و4 تعادلات.

وبذلك، ودع برشلونة بطولة الدوري الأوروبي، ليصبح قريبا للغاية من الخروج خال الوفاض من الموسم الحالي، الذي شهد خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة لفشله في الفوز بكأس السوبر الإسباني، وتقلص حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، الذي بات غريمه التقليدي ريال مدريد على مشارف التتويج به.

جارود بوين يضيف الهدف الثالث في شباك ليون من هجمة مرتدة رائعة #الدوري_الأوروبي #UEL pic.twitter.com/WnASIjD36u — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2022

إنجاز تاريخي لويستهام

وفي مباراة أخرى، تأهل ويستهام يونايتد إلى الدور قبل النهائي لبطولة أوروبية كبرى لأول مرة منذ 1976، بعد فوزه 3-صفر على مضيفه أولمبيك ليون اليوم الخميس ليحقق الانتصار 4-1 في مجموع مباراتي ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتفوق الفريق اللندني، الذي فاز بكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس في 1965، على منافسه الفرنسي، وهز كريج داوسون وديكلان رايس وجارود بوين الشباك ليكرر مواجهة الدور قبل النهائي في 1976 أمام آينتراخت فرانكفورت الذي أطاح ببرشلونة.

وبعد التعادل 1-1 على ملعبه امتص ويستهام الضغط المبكر من منافسه على ملعب غروباما قبل أن يضرب بقوة ليتقدم 2-صفر قبل الاستراحة.

وأضاف بوين الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني ولم ينجح ليون في العودة للمباراة.