وفاة لاعب سابق بريال مدريد بحادث سير

توفي فريدي رينكون القائد السابق لمنتخب كولومبيا لكرة القدم أمس الأربعاء عن عمر ناهز 55 عاما بعد تعرضه لإصابات بالغة في الرأس بعد تعرضه لحادث تصادم في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وقال المستشفى الذي توفي فيه رينكون "نأسف بشدة على هذا الأمر الحساس، ونقدم تعازينا إلى العائلة والأصدقاء والأقارب والمشجعين".

ووقع الحادث الاثنين الماضي، عندما اصطدمت حافلة بسيارة رينكون في مدينة "كالي" الكولومبية.

كما أكد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم نبأ وفاة رينكون، وذكر -في بيان- أن "الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يأسف بشدة على وفاة فريدي إيزيبيو رينكون فالنسيا، ويبعث رسالة دعم وتشجيع لعائلته وأصدقائه وأقاربه في هذه الأوقات الصعبة".

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -عبر حسابه على تويتر- أنه يقدم "خالص تعازينا لأحبائه وزملائه السابقين وجماهير الأندية التي لعب بقميصها وللمنتخب الكولومبي الذي مثله في 3 نسخ لكأس العالم".

وشارك رينكون في 21 مباراة مع ريال مدريد موسم 1995- 1996 كما خاض 84 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، سجل خلالها 17 هدفا.

وكان حاضرا في 3 نسخ لكأس العالم أعوام: 1990 و1994 و1998، واشتهر بشخصيته القيادية وحمل شارة قيادة كثير من الفرق التي ارتدى قميصها.

Dame a freddy Rincon siempre en mi equipo #fuerzaRincon pic.twitter.com/9UoAefo6hw — Luis 🅰️mericano (@luissaos) April 11, 2022

ويعد الهدف الأشهر لرينكون ذلك الذي سجله في الوقت بدل الضائع في دور المجموعات من مونديال 1990 في شباك ألمانيا الغربية، لينقذ بلاده من الخروج المبكر.

ولعب رينكون في صفوف عدة أندية برازيلية، من بينها بالميراس وسانتوس وكورينثيانز، وأصبح أحد أساطير كورينثيانز وفاز معه بلقب الدوري مرتين في 1998 و1999، وكذلك كأس العالم للأندية عام 2000.