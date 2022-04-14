شهدت مباراة هوراكان وضيفه باراكاس سنترال، في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، أحداثا مثيرة في دقائقها الأخيرة بتسجيل هدف لأصحاب الأرض وإلغائه بسبب مخالفة، احتُسبت للفريق الضيف ليسجل منها هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وانتشر مقطع فيديو على موقع تويتر حصد قرابة 3 ملايين مشاهدة، يصف أحداث المباراة في دقائقها الأخيرة بـ"المجنونة"، بعد تسجيل هدف وإلغائه، ثم احتساب 7 دقائق كوقت بدل ضائع، وخسارة أصحاب الأرض بخطأ من حارس المرمى.

وبدأت أحداث المباراة المثيرة منذ الدقيقة 87 من عمر المباراة التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، حيث كانت تشير النتيجة إلى تعادل الفريقين 1-1، إلا أن هوراكان تمكن من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 88 بهجمة مرتدة بدأت من حارس المرمى، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، قرر حكم المباراة إلغاء الهدف.

Este final de jogo na Argentina foi de loucos 🤯 (ver até ao fim) pic.twitter.com/elLSMQkEuN — B24 🇺🇦 (@B24PT) April 13, 2022

وجاء قرار إلغاء الهدف بسبب خطأ من حارس المرمى المخضرم ماركوس دياز (36 عاما)، لأن يده تجاوزت خط منطقة الجزاء عندما مرر كرة الهجمة المرتدة وجاء منها الهدف، ليتحسب الحكم خطأ عليه لصالح فريق باراكاس من مكان تمرير الكرة.

La secuencia completa del final entre Huracán y Barracas, "El producto". pic.twitter.com/EdAR1AhqZe — Tomiconcina🎙 (@Tomiconcina1) April 12, 2022

وتمكن إيفان تابيا قائد باراكاس، من تسجيل هدف الفوز لفريقه بتسديد الركلة الحرة المباشرة في شباك دياز، ليتقدم الفريق الضيف في النتيجة 2-1، ويحقق الفوز في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.