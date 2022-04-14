قبل مواجهة ليفربول وفياريال بنصف نهائي دوري الأبطال.. كلوب يصف إيمري بأنه ملك الكؤوس

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن منافسه فياريال بقيادة المدرب أوناي إيمري "ملك الكؤوس" استحق مكانه في نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعادل ليفربول 3-3 مع ضيفه بنفيكا في إياب ربع النهائي أمس الأربعاء، ليعبر إلى نصف النهائي بالفوز 6-4 في النتيجة الإجمالية.

وصعد "الريدز" لمواجهة فياريال الذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصاء بايرن ميونخ من دور الثمانية.

وقال كلوب "تابعت النتائج، المباراة كانت رائعة، شاهدت مقتطفات، لكن من أجل الفوز على يوفنتوس وبايرن ميونخ فهذا يعني أنك تستحق مكانك في الدور قبل النهائي، أوناي إيمري ملك مباريات الكؤوس، ما يفعله لا يصدق، لكني بحاجة إلى بعض الوقت للاستعداد بشكل لائق".

ونال إيمري لقب الدوري الأوروبي 3 مرات مع إشبيلية، قبل أن يقود فياريال إلى لقب البطولة ذاتها في الموسم الماضي، كما نال 4 ألقاب في الكؤوس المحلية مع باريس سان جيرمان.

ورغم أن فترة المدرب الإسباني مع أرسنال كانت مخيبة للآمال فإنه نجح في قيادة الفريق الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2019.

وكان كلوب في حالة من التسامح مع أداء فريقه المتواضع أمام بنفيكا بملعب "أنفيلد" أمس الأربعاء، إذ اهتزت شباكه 3 مرات، بالإضافة إلى إلغاء هدفين للفريق الضيف بداعي التسلل.

وقال "إذا لم أكن سعيدا في اليوم الذي تأهلنا فيه إلى قبل نهائي دوري الأبطال فإنه يجب أن يلكمني أي شخص، أدخلنا 7 تغييرات على التشكيلة الأساسية، وتسبب ذلك في مشاركة لاعبي خط الدفاع معا لأول مرة، والأمر كان يتعلق بالتفاصيل والحفاظ على التركيز بنسبة 100%".

وأضاف "لم يكن هذا ما أردناه بالضبط، لكنه ليس مهما على الإطلاق لأنه إذا لعبنا أفضل مباراة في الموسم الليلة فلن يكون من المرجح أن نصل إلى النهائي، لقد تأهلنا، وهذا كل ما يهم، وأنا سعيد حقا".

وعثر بنفيكا على ثغرات عديدة في دفاع ليفربول بقيادة إبراهيما كوناتي وجويل ماتيب وجو غوميز وكوستاس تسيميكاس، لكن كلوب كان متفهما.

وقال "الأمر الوحيد الذي ندركه هو أن اللاعبين الأربعة لم يسبق أن لعبوا معا من قبل، عندما تفقد لاعبين مثل فيرجيل (فان دايك) تصبح هذه الأمور طبيعية، ليست مشكلة على الإطلاق، بنفيكا حافظ على إيمانه وواصل المحاولة، وهذا هو كل شيء، كان من المهم أن نجري تغييرات وأن نحافظ على نجاحنا، هذا مقبول".