عراك بين اللاعبين وتدخّل الشرطة.. فيديوهات صادمة لنهاية موقعة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

امتد العراك بين لاعبي أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي المسابقة بفضل فوزه بهدف نظيف ذهابا.

وكان العراك بدأ بين اللاعبين قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة على خلفية اعتداء البرازيلي فيليبي مدافع "الأتلتي" العنيف على فيل فودين لاعب "المان سيتي"، والذي طرد فيليبي على إثره.

وأسفر هذا العراك عن توقف اللعب لعدة دقائق، وتشنج الأجواء التي استمرت إلى ما بعد المباراة.

وبعد خطأ فيليبي جاء دور المونتينيغري ستيفان سافيتش ليخرج عن طوره محاولا جر فودين وإجباره على الوقوف، كما حاول نطح رحيم سترلينغ وشد شعر جاك غريليش.

واستمر التوتر بين اللاعبين إلى النفق، وظهر سافيتش غاضبا في اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل وهو لا يزال يحاول الوصول إلى غريليش.

وإضافة إلى ذلك ألقى الظهير شيمي فرساليكو شيئا باتجاه لاعبي السيتي وطاقمه وبدا أنه يبصق عليهم.

على الجانب الآخر، كان على الحارس البرازيلي إيدرسون منع ظهير السيتي كايل ووكر من الهجوم على لاعبي أتلتيكو مدريد.

ودخل عناصر الشرطة إلى النفق، في محاولة لإبعاد اللاعبين عن بعضهم وإيقاف العراك الصاخب.

🚨🚨🚨| Šime Vrsaljko was ready to fight the whole Manchester City squad. pic.twitter.com/Q4AKneDuz7

— Atletico Universe (@atletiuniverse) April 13, 2022