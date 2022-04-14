أحرز البرازيلي إدميلسون جونيور ثلاثية في الشوط الثاني ليقود الدحيل القطري للفوز 3-2 على باختاكور الأوزبكستاني، فيما تعافى الجزيرة الإماراتي بعد هزيمتين متتاليتين وحقق فوزا ثمينا 1-صفر على مومباي سيتي الهندي، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، الخميس.

وحقق الدحيل فوزه الثاني في 3 مباريات ليتصدر المجموعة الرابعة بـ6 نقاط بفارق 3 نقاط عن سباهان الإيراني والتعاون السعودي وباختاكور.

تمريرة بالمسطرة! 📏 🤩 بسام الراوي @basam_97 يُرسل تمريرة عالمية إلى ادميلسون جونيور @EdmilsonJr221 سجّل منها في المباراة التي التألق فيها مع 🇶🇦 الدحيل @DuhailSC أمام باختاكور 🇺🇿 في المجموعة 4⃣ من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022! pic.twitter.com/94gP2Nc27o — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 14, 2022

إيدملسون يمنح التعادل للدحيل القطري بصاروخية ولا أروع 👏#دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/GH7C1tYkja — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2022

الجزيرة يتعافى ويهزم مومباي

وفي مباراة أخرى بالبطولة، سجل علي مبخوت هدفا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ليقود الجزيرة الإماراتي للفوز 1-صفر على مومباي سيتي الهندي في الرياض، الخميس.

خبرة حاسمة 🎯 🇦🇪 نجم الجزيرة @aljazirafc علي مبخوت @alimabkhout07 يترجم ركلة جزاء بهدوء وثقة ليقود فريقه إلى اول انتصار في المجموعة 2⃣ من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022! pic.twitter.com/5x3SJQJ6ys — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 14, 2022

وتعافى الجزيرة بعد هزيمتين متتاليتين في مستهل جولات المجموعة الثانية ويملك الآن 3 نقاط من 3 مباريات متساويا مع مومباي سيتي والقوة الجوية العراقي.

ويتصدر الشباب السعودي المجموعة بـ6 نقاط قبل مواجهة القوة الجوية.

ويتأهل إلى الدور ثُمن النهائي لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات بجانب أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني.