كرة قدم

ثلاثية إدميلسون تقود الدحيل لفوز مثير على باختاكور والجزيرة يتعافى ويهزم مومباي بأبطال آسيا

إدميلسون (يسار) سجل ثلاثية الدحيل المصدر: AFC: دوري أبطال آسيا https://twitter.com/theAFCCL_ar/status/1514681917341413380/photo/1
إدميلسون (يسار) سجل ثلاثية الدحيل بمرمى باختاكور (دوري أبطال آسيا)
14/4/2022-|آخر تحديث: 15/4/202212:00 AM (مكة المكرمة)

أحرز البرازيلي إدميلسون جونيور ثلاثية في الشوط الثاني ليقود الدحيل القطري للفوز 3-2 على باختاكور الأوزبكستاني، فيما تعافى الجزيرة الإماراتي بعد هزيمتين متتاليتين وحقق فوزا ثمينا 1-صفر على مومباي سيتي الهندي، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، الخميس.

وحقق الدحيل فوزه الثاني في 3 مباريات ليتصدر المجموعة الرابعة بـ6 نقاط بفارق 3 نقاط عن سباهان الإيراني والتعاون السعودي وباختاكور.

 

الجزيرة يتعافى ويهزم مومباي

وفي مباراة أخرى بالبطولة، سجل علي مبخوت هدفا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ليقود الجزيرة الإماراتي للفوز 1-صفر على مومباي سيتي الهندي في الرياض، الخميس.

وتعافى الجزيرة بعد هزيمتين متتاليتين في مستهل جولات المجموعة الثانية ويملك الآن 3 نقاط من 3 مباريات متساويا مع مومباي سيتي والقوة الجوية العراقي.

ويتصدر الشباب السعودي المجموعة بـ6 نقاط قبل مواجهة القوة الجوية.

ويتأهل إلى الدور ثُمن النهائي لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات بجانب أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني.

المصدر : رويترز