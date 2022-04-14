بعد موقعة أتلتيكو ومانشستر سيتي.. غوارديولا سعيد بالنجاة وسيميوني فخور بهوية فريقه وأسلوبه

شعر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالارتياح بعد نجاة فريقه في مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، لكن كلمات الثناء التي قدمها للفريق الإسباني لم تكن مقنعة لنظيره الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وصمد سيتي ليتعادل من دون أهداف في الإياب، وتأهل للدور قبل النهائي بفضل انتصاره بهدف نظيف ذهابا.

وأشاد غوارديولا بأداء أتلتيكو في الشوط الثاني عندما ضغط بقوة من أجل هدف كان سيأخذ المباراة إلى الوقت الإضافي.

وقال غوارديولا "(أتلتيكو) أجبرنا على التراجع للدفاع.. كان الأمر كما لو أننا نسينا طريقة اللعب، لكنه كان عن جدارة من أتلتيكو. اليوم نحتفل بالتأهل، لكن بالأداء الذي قدمناه اليوم كان يمكن أن نودع البطولة".

وألقى المدرب الإسباني باللوم على جدول مباريات فريقه المزدحم، ومواجهة ليفربول مطلع الأسبوع الحالي في الدوري، في افتقار سيتي للحدة في الشوط الثاني.

وأوضح غوارديولا "جئنا من مباراة صعبة، ولم يكن لدينا الوقت للاستعداد لهذه المباراة.. أكنّ احتراما كبيرا لأتلتيكو. يمكنه اللعب بالطريقة التي يريدها، لم أنتقد مطلقا أسلوب أتلتيكو وما يفعله دييغو سيميوني، فهو يعرف كيف يفعل ذلك أكثر من أي شخص آخر في العالم".

لكن سيميوني مدرب أتلتيكو لم يكن مقتنعا بصدق غوارديولا.

وأضاف المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي "ليس لدي سبب لإبداء رأي حول ما يقوله أحدهم، سواء كان جيدا أم سيئا. يمكن للأشخاص الأذكياء الذين يمكنهم التعبير بكلمات المديح أن يحتقروك. لكننا لسنا أغبياء".

وتابع "أنا واضح بشأن فخرنا بهويتنا وبطريقة تنافسنا. وأحب أن أرى أولئك الذين يفوزون يطبقون أسلوبنا، لأنه يظهر مرة أخرى أن الشيء المهم هو الفوز".

وتأهل سيتي لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة والذي أخرج تشلسي حامل اللقب.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين "ريال مدريد ملك دوري الأبطال، وأنا أتطلع لمواجهته".

وأضاف "صعدنا للدور قبل النهائي للمرة الثالثة في تاريخنا والثانية على التوالي، لكن إذا لعبنا كما فعلنا في الشوط الثاني ضد أتلتيكو، فلن تكون لدينا فرصة أمام ريال مدريد".