أغلى 10 نجوم قد يرحلون عن أنديتهم دون مقابل هذا الموسم
14/4/2022
وضع موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، قائمة بأغلى 10 لاعبين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران القادم.
وبحسب لوائح الانتقالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمكن لأي ناد التفاوض مع أي لاعب ينتهي عقده في يونيو/حزيران، بل يمكن التوقيع رسميا معه في صفقة انتقال حر اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني من العام نفسه وحتى انتهاء فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
Kylian Mbappé: best player in the world right now? pic.twitter.com/665WwqNSA3
— Zach Lowy (@ZachLowy) April 4, 2022
واللاعبون العشرة بحسب ترتيب قيمتهم السوقية وفقا لتقدير الموقع، هم:
- كيليان مبابي- باريس سان جيرمان (160 مليون يورو).
- بول بوغبا- مانشستر يونايتد (55 مليون يورو).
- فرانك كيسي- ميلان (45 مليون يورو).
- باولو ديبالا- يوفنتوس (40 مليون يورو).
- أندرياس كريستنسن- تشلسي (35 مليون يورو).
- أنطونيو روديغر- تشلسي (35 مليون يورو).
- عثمان ديمبلي- برشلونة (30 مليون يورو).
- أندريا بيلوتي- تورينو (28 مليون يورو).
- بوبكر كامارا- أولمبيك مارسيليا (25 مليون يورو).
- ماتياس جينتر- بوروسيا مونشنغلادباخ (24 مليون يورو).
المصدر : ماركا