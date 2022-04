أغلى 10 نجوم قد يرحلون عن أنديتهم دون مقابل هذا الموسم

وضع موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، قائمة بأغلى 10 لاعبين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران القادم.

وبحسب لوائح الانتقالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمكن لأي ناد التفاوض مع أي لاعب ينتهي عقده في يونيو/حزيران، بل يمكن التوقيع رسميا معه في صفقة انتقال حر اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني من العام نفسه وحتى انتهاء فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

Kylian Mbappé: best player in the world right now? pic.twitter.com/665WwqNSA3

— Zach Lowy (@ZachLowy) April 4, 2022