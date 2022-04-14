أسطورة الكرة الألمانية يفتح النار على بايرن ميونخ بعد الخروج من دوري الأبطال

انتقد لوثار ماتيوس، أسطورة الكرة الألمانية، فريق بايرن ميونخ بعد خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يفهم الطريقة التي سارت بها المباراة أمام فياريال.

وقال ماتيوس في مقال له بمجلة "كيكر" اليوم الخميس: "لقد جعل البعض نتيجة 1-1 أفضل مما هي عليه، 3 فرص محققة للتسجيل هي لا تعبر عن البايرن، في الواقع الإمكانيات أعلى بكثير".

وأضاف: "لقد كان هناك القليل من تقدير الذات في المواقف الفردية والعزم على التقدم للأمام، كما أن هوية النادي مفقودة، وتسرب شعور بعدم اليقين".

وانتقد ماتيوس كذلك أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي وحارس المرمى السابق، بسبب رد فعله بعد المباراة.

وقال ماتيوس: "أوليفر لو تحدث كلاعب، سيكون ذلك رائعا، لا يمكنه القول إنه مقتنع بالأداء ولم ير الأسلوب التكتيكي الذي لعب به فياريال".

وأضاف: "إذا كان هذا هو الموقف المتطلب لبايرن ميونخ، فقد سار في الاتجاه الخاطئ".

من جانبه، قال رئيس بايرن السابق كارل هاينز رومينغه، إن الهزيمة جاءت في أسوأ وقت ممكن.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "بيلد"، اليوم الخميس، أن هناك العديد من الأمور على المحك، مثل دخل النادي والصورة والمحادثات حول تجديد عقود اللاعبين.

لكن رئيس بايرن السابق، أكد أن الخروج من دوري أبطال أوروبا لم يكن بسبب نقص الجودة في الفريق.

وفي إشارة إلى تأثر المنتخب الألماني سلبيا بتراجه بايرن، قال رومينغه: "هناك 18 لاعبا في بايرن ميونخ من المتوقع مشاركتهم في كأس العالم".

ويعتقد رومينغه أن القضايا المثارة في الكواليس داخل النادي مثل تجديد العقود، يمكن أن تضر بالفريق، خاصة مع مناقشتها بشكل علني.

وقال: "هذا ليس شيئا جيدا ولا يساعد في تلك المرحلة من الموسم، يجب علينا اتخاذ إجراء لا يتسبب بأي انزعاج في الأجواء".

وأضاف أنه إذا كان عليه تقديم نصيحة لبايرن، فستكون أن يتمتع كل فرد في النادي بالكفاءة لمهمته.

وتابع: "أمور مثل تجديد العقود، على سبيل المثال، هي مسألة تخص مجلس الإدارة والمجلس الإشرافي".