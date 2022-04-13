كرة قدم

هل أخطأ الحكم برفض هدف لتشلسي أمام ريال مدريد؟

Real Madrid v Chelsea FC Quarter Final Leg Two - UEFA Champions League MADRID, SPAIN - APRIL 12: Marcos Alonso of Chelsea handles the ball in the lead up to a goal which was later disallowed by a VAR decision during the UEFA Champions League Quarter Final Leg Two match between Real Madrid and Chelsea FC at Estadio Santiago Bernabeu on April 12, 2022 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
ماركوس ألونسو أحرز هدفا في الدققة 62 رفضه الحكم بسبب لمسة يد (غيتي)
13/4/2022

نجح ريال مدريد في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة تاريخية أمام تشلسي لم يغب عنها الجدل حول الحالات التحكيمية ودور قرارات الحكم في تحديد النتيجة النهائية للمباراة.

وعاد ريال مدريد من بعيد وسجل هدفين قلص بهما خسارته أمام تشلسي إلى 3-2، ليخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي عقب فوزه ذهابا في ملعب ستامفورد بريدج 3-1.

وحرم الحكم البولندي سيمون مارسينياك نادي تشلسي من هدف سجله المدافع ماركوس ألونسو في الدقيقة 62، وهو القرار الذي أثار غضب توماس توخيل مدرب تشلسي.

وقال توخيل "لم أر الهدف لكني أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يذهب ويراجع الهدف بنفسه، يجب أن تكون المتحكم وألا تترك القرار بيد شخص منعزل خارج الملعب".

وألمح المدرب الألماني لمنح لحكام أفضلية لريال مدريد، وقال إنه يشعر أن الحكام ربما "لا يملكون الشجاعة" لاتخاذ قرارات ضد النادي الملكي.

هل أخطأ الحكم في إلغاء هدف ألونسو؟

ورفض الحكم هدف المدافع الإسباني بسبب لمسه الكرة بيده اليمنى قبل تسديد الكرة باتجاه مرمى ريال مدريد، وتنص القاعدة 12 من قانون كرة القدم على عدم احتساب الهدف في حال لمس اللاعب للكرة بيده، بغض النظر إن كانت اللمسة متعمدة أم عرضية. وهو ما يعني أن قرار الحكم كان صحيحا.

ويوضح الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم في هذا المقطع:

المصدر : مواقع إلكترونية