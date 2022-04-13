نجح ريال مدريد في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة تاريخية أمام تشلسي لم يغب عنها الجدل حول الحالات التحكيمية ودور قرارات الحكم في تحديد النتيجة النهائية للمباراة.

وعاد ريال مدريد من بعيد وسجل هدفين قلص بهما خسارته أمام تشلسي إلى 3-2، ليخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي عقب فوزه ذهابا في ملعب ستامفورد بريدج 3-1.

ريال مدريد @realmadridarab يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته إيابا من تشلسي @ChelseaFC بنتيجة 2 – 3 مستفيدا من فوزه ذهابا 3 – 1

تقرير | مهيب بن شويخة pic.twitter.com/VwLNgSGSKr — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 12, 2022

وحرم الحكم البولندي سيمون مارسينياك نادي تشلسي من هدف سجله المدافع ماركوس ألونسو في الدقيقة 62، وهو القرار الذي أثار غضب توماس توخيل مدرب تشلسي.

وقال توخيل "لم أر الهدف لكني أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يذهب ويراجع الهدف بنفسه، يجب أن تكون المتحكم وألا تترك القرار بيد شخص منعزل خارج الملعب".

وألمح المدرب الألماني لمنح لحكام أفضلية لريال مدريد، وقال إنه يشعر أن الحكام ربما "لا يملكون الشجاعة" لاتخاذ قرارات ضد النادي الملكي.

هل أخطأ الحكم في إلغاء هدف ألونسو؟

ورفض الحكم هدف المدافع الإسباني بسبب لمسه الكرة بيده اليمنى قبل تسديد الكرة باتجاه مرمى ريال مدريد، وتنص القاعدة 12 من قانون كرة القدم على عدم احتساب الهدف في حال لمس اللاعب للكرة بيده، بغض النظر إن كانت اللمسة متعمدة أم عرضية. وهو ما يعني أن قرار الحكم كان صحيحا.

ويوضح الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم في هذا المقطع: