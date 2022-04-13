كرة قدم

شاهد.. بنزيمة يقود ريال مدريد لتخطي تشلسي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

Real Madrid v Chelsea FC Quarter Final Leg Two - UEFA Champions League
بنزيمة سجل هدف تأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي (غيتي)
12/4/2022-|آخر تحديث: 13/4/202212:49 AM (مكة المكرمة)

بلغ ريال مدريد نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم هزيمته 2-3 أمام ضيفه تشلسي بعد شوطين إضافيين في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وتأهل الريال للدور المقبل بتفوقه 5-4 في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابا 3-1 قبل أن يخسر في العودة 2-3.

وتقدم تشلسي عن طريق ماسون ماونت (15)، قبل أن يضيف زميله الألماني أنطوني روديغر الهدف الثاني (51).

وفي الدقيقة الـ 76 سجل الألماني تيمو فيرنر الهدف الثالث لتشلسي، غير أن البرازيلي رودريغو نجح في تسجيل الهدف الأول للريال في الدقيقة 80، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة.

وسيواجه ريال مدريد في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، حيث فاز الأخير على أرضه ذهابا بهدف نظيف، في انتظار حسم الأمور في مباراة الإياب المقرر الأربعاء في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

 

 

 

 

المصدر : وكالات