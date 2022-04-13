شاهد.. بنزيمة يقود ريال مدريد لتخطي تشلسي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ ريال مدريد نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم هزيمته 2-3 أمام ضيفه تشلسي بعد شوطين إضافيين في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وتأهل الريال للدور المقبل بتفوقه 5-4 في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابا 3-1 قبل أن يخسر في العودة 2-3.

وتقدم تشلسي عن طريق ماسون ماونت (15)، قبل أن يضيف زميله الألماني أنطوني روديغر الهدف الثاني (51).

وفي الدقيقة الـ 76 سجل الألماني تيمو فيرنر الهدف الثالث لتشلسي، غير أن البرازيلي رودريغو نجح في تسجيل الهدف الأول للريال في الدقيقة 80، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة.

وسيواجه ريال مدريد في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، حيث فاز الأخير على أرضه ذهابا بهدف نظيف، في انتظار حسم الأمور في مباراة الإياب المقرر الأربعاء في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

🔥🔥 إنها حقاً موقعة تاريخية 🔥🔥 رودريغو يعيد ريال مدريد إلى الحياة بتسجيله هدف الإنقاذ !!#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/rj2T9fJsxk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

روديغر يرتقي فوق الجميع ويحرز الهدف الثاني لتشيلسي في شباك ريال مدريد .. تشيلسي عادل الكفة والمباراة على صفيح ساخن 😯#دوري_أبطال_أوروبا #تشيلسي_ريال_مدريد pic.twitter.com/S8OGmTHDow — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022