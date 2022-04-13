أبدى الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي غضبه من تبادل الحكم سيمون مارسينياك "الابتسامات والضحكات" مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد وداع حامل اللقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من ربع النهائي بخسارته 5-4 في النتيجة الإجمالية.

وبعد خسارته 3-1 في ملعبه ستامفورد بريدج في مواجهة الذهاب خلال الأسبوع الماضي، بدا تشيلسي في طريقه للتأهل بعد تقدمه 3-0 في لقاء الإياب بملعب سانتياغو برنابيو أمس الثلاثاء.

لكن ريال مدريد أدرك التعادل 4-4 في النتيجة الإجمالية قبل 10 دقائق من النهاية، وحسم كريم بنزيمة تأهل الفريق الإسباني في الوقت الإضافي.

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مايسون ماونت يفتتح التسجيل بهدف صاروخي ويشعل اللقاء#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Mg0WeqfwKX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا أن مارسينياك يبدو كأنه "يستمتع بوقته مع كارلو" بعد المباراة. وأضاف المدرب الألماني "عندما أردت الذهاب لشكره، كان يضحك ويبتسم مع مدرب الفريق المنافس".

وتابع "أعتقد أنه توقيت خاطئ للغاية للقيام بذلك بعد صفارة النهاية، 126 دقيقة قدم الفريق فيها كل ما لديه. عندما تذهب وترى الحكم يبتسم ويضحك مع المدرب الآخر، فهذا توقيت سيئ. وأخبرته بذلك".

ولم يكن توخيل راضيا عن عدم مراجعة الحكم بنفسه هدف ماركوس ألونسو الذي ألغاه حكم الفيديو المساعد بداعي لمسة يد في الشوط الثاني.

وتابع "لم أر الهدف لكني أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يذهب ويراجع الهدف بنفسه، يجب أن تكون المتحكم وألا تترك القرار بيد شخص منعزل خارج الملعب".

روديغر يرتقي فوق الجميع ويحرز الهدف الثاني لتشيلسي في شباك ريال مدريد .. تشيلسي عادل الكفة والمباراة على صفيح ساخن 😯#دوري_أبطال_أوروبا #تشيلسي_ريال_مدريد pic.twitter.com/S8OGmTHDow — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

وكال توخيل المديح للاعبيه لجهودهم قائلا "قدمنا أقصى ما لدينا. أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي وأعتقد أننا كنا نستحق التأهل لكن الحظ لم يكن بجانبنا".

وأضاف "لم نكن محظوظين. لهذا السبب نشعر بخيبة أمل. خسرنا أمام الكفاءة الفردية فقط. ارتكبنا خطأين، فقدنا الكرة مرتين. كنا نستحق التأهل بعد المباراة التي قدمناها الليلة، لكنه لم يكن مقدرا لنا".

وانتفض ريال مدريد في مواجهة صحوة تشلسي ليحجز مكانه في نصف النهائي حيث سيواجه مانشستر سيتي أو أتلتيكو مدريد.

وقال توخيل "لسنا نادمين على شيء. مثل هذه الهزائم تجعلك تتقبلها بفخر كرياضي. كنا منظمين للغاية ونشيطين وتحركنا بشكل جيد بدون كرة. لعبنا بشجاعة ومن هذا المنطلق لعبنا بكفاءة. هذه هي الطريقة المناسبة للعب، لو اجتهدنا بهذا الشكل فنحن فريق استثنائي".

ريال مدريد @realmadridarab يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته إيابا من تشلسي @ChelseaFC بنتيجة 2 – 3 مستفيدا من فوزه ذهابا 3 – 1

تقرير | مهيب بن شويخة pic.twitter.com/VwLNgSGSKr — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 12, 2022

وكان توخيل انتقد أداء فريقه في مباراة الذهاب عندما سيطر ريال مدريد على المواجهة ليفوز 3-1. وبعد ذلك وصف المدرب الألماني فرص فريقه "بالمستحيلة"، مما أشعل حماس لاعبيه الذين قدموا أداء مختلفا تماما في مدريد.

وأضاف توخيل "أظهرنا شجاعة كبيرة وكفاءة. أنا سعيد للغاية، وهذه هي الطريقة للمضي قدما. المطالب في تشلسي كبيرة، ورد فعل اللاعبين جعلنا فخورين. لعبنا بشكل مختلف تماما عما حدث في (الهزيمة 4-1 بالدوري) أمام برنتفورد ومباراة الذهاب. هذا فارق هائل".

وتابع "لم نخجل أبدا من التأكيد على أن هذا هو الأهم، وكيف نرتقي بالمستوى. قدمنا أقصى ما لدينا اليوم".