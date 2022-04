صنع نادي فياريال الإسباني المفاجأة الكبرى وأطاح ببايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في ليلة تاريخية للفريق القادم من موقع متأخر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وعلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، دخل فياريال بأفضلية الفوز بهدف في مباراة الذهاب التي جرت قبل أسبوع في إسبانيا، وأحرز الهداف البولندي روبرت ليفاندوفكسي هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 52، متوجا سيطرة شبه مطلقة للنادي البافاري على المباراة.

وبحث بطل أوروبا 6 مرات عن تحقيق هدف التقدم بمحاولات متواصلة، غير أن نادي فياريال قلب الموازين بهدف مباغت في الدقيقة 88 بفضل البديل صمويل شكويزي.

وطوال مباراتي الذهاب والإياب، سدد فياريال مرتين فقط على مرمى الحارس مانويل نوير، ونجح في إحراز هدفين كانا كافيين للعبور إلى نصف النهائي.

وعقب المباراة، انهال المديح على المدرب أوناي إيمري الذي تولى قيادة الفريق في عام 2020، وقاده خلال العام الماضي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وقال اللاعب إتيان كابو "إيمري موسوعة في كرة قدم. من المؤسف أنه لم ينجح في تجاربه مع أكبر الأندية التي أشرف عليها. معه تعلمت كرة القدم وأنا بعمر 33 عاما".

وبعد مشوار تاريخي مع نادي إشبيلية حقق خلاله لقب الدوري الأوروبي 3 مرات متتالية بين 2014 و2016، تولى المدرب الإسباني إدارة نادي باريس سان جيرمان في مغامرة انتهت سريعا، وشهدت أبرز إخفاق للفريق بعد الهزيمة التاريخية 6-1 أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2017، بعد تقدم النادي الباريسي 4-0 ذهابا.

وأخفق البالغ من العمر 50 عاما في تجربته اللاحقة مع أرسنال، وغادر الفريق بعد موسم ونصف فقط، قبل أن يبدأ مغامرته مع فياريال الإسباني.

وبعد مباراة أمس الثلاثاء، قال إيمري ""إنه شعور غير عادي، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا. نحن ناد صغير قادم من قرية، نتقدم خطوة بخطوة في هذه المسابقة، لم نكن نفكر في تقديم صورة جيدة اليوم، الهدف كان تحقيق التأهل".

ويحتل فياريال حاليا المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق 26 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، ويمثل الفريق مدينة إسبانية لا يتعدى عدد سكانها 55 ألف نسمة، وكانت ليلة أمس حدثا تاريخيا دفع المشجعين للخروج إلى الشوارع للاحتفال بفريقهم.

وبدأ اللاعبون احتفالاتهم مباشرة بعد المباراة وأطلقوا العنان لفرحتهم فوق أرضية الملعب وفي غرفة الملابس، وصنعوا لقطات طريفة نستعرض بعضها في اللقطات التالية:

Gio Lo Celso after Villarreal's win against Bayern Munich in the Champions League. pic.twitter.com/5taZASV9JI

— Roy Nemer (@RoyNemer) April 12, 2022