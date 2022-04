أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية اعتزامها اعتماد بطولة دوري أبطال أوروبا أعظم منافسة رياضية في التاريخ.

وقالت الموسوعة -في تغريدة لها عبر تويتر- "سنؤكد أن دوري أبطال أوروبا هو أعظم مسابقة رياضية في التاريخ".

جاء ذلك بعد مباراتي ليلة أمس الثلاثاء، اللتين شهدتا خروجا مفاجئا لنادي بايرن ميونخ الألماني على يد فياريال الإسباني بتعادل قاتل بهدف لكل فريق.

واستفادت الغواصات الصفراء من الفوز ذهابًا بهدف نظيف، لتحجز مقعدها في الدور نصف النهائي للمرة الثانية في التاريخ.

وفي الطرف الآخر، عبر ريال مدريد الإسباني إلى الدور نصف النهائي، بعد مباراة عصيبة أمام تشلسي الإنجليزي في السانتياغو برنابيو.

وانتهت المباراة بخسارة الملكي بـ3 أهداف مقابل هدفين، ولكنه استفاد من الفوز ذهابًا في لندن بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

وينتظر فياريال العابر من فريقي ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، في حين سينتظر ريال مدريد الصاعد من أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

واتفق مغردون مع تلك التغريدة، باعتبار دوري أبطال أوروبا البطولة الأهم تاريخيًا، بينما رأى آخرون أن لا شيء يضاهي كأس العالم للمنتخبات الذي يقام كل 4 سنوات.

