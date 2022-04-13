كرة قدم

الذكاء الاصطناعي يحدد هوية بطل الدوري الإنجليزي

Manchester City v Liverpool - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 10: Diogo Jota of Liverpool shoots whilst under pressure from John Stones of Manchester City during the Premier League match between Manchester City and Liverpool at Etihad Stadium on April 10, 2022 in Manchester, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
ليفربول ومانشستر سيتي في صراع محتدم على لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 أسابيع من نهاية الموسم (غيتي)
13/4/2022

أجاب نموذج الذكاء الاصطناعي المصمم من موقع "ذا أناليست" (The Analyst) عن سؤال يشغل بال الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم، بشأن هوية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

وتوقع النموذج تتويج مانشستر سيتي باللقب بنسبة 65.2%، فيما جاء توقع تتويج ليفربول بنسبة 34.8% فقط، وذلك بعد التعادل 2-2 بين الفريقين يوم الأحد الماضي.

وتوقع النموذج أن يحصد تشلسي المركز الثالث بنسبة 97%، ثم يليه نادي توتنهام في المركز الرابع بنسبة 61.8%، فيما تضاءلت فرص أرسنال في حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، حيث بلغت حظوظه في احتلال المركز الرابع 36.7% فقط.

وفي صراع الهبوط، تراجعت نسبة التوقع بهبوط نادي إيفرتون لتبلغ 27.1% فقط، بينما بلغت نسبة نادي ليدز متذيل الترتيب 60.1% للبقاء في المركز الأخير حتى نهاية الموسم.

وأشارت توقعات النموذج إلى احتلال نادي بيرنلي المركز الـ18 بنسبة  42.6%، بينما تشير التوقعات لاحتلال واتفورد المركز الـ19، بنسبة 46.4%.

المصدر : وكالة سند