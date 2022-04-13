أجاب نموذج الذكاء الاصطناعي المصمم من موقع "ذا أناليست" (The Analyst) عن سؤال يشغل بال الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم، بشأن هوية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

وتوقع النموذج تتويج مانشستر سيتي باللقب بنسبة 65.2%، فيما جاء توقع تتويج ليفربول بنسبة 34.8% فقط، وذلك بعد التعادل 2-2 بين الفريقين يوم الأحد الماضي.

A titanic title race clash! 📈💥 pic.twitter.com/Ekcu3S1ll7 — Manchester City (@ManCity) April 10, 2022

وتوقع النموذج أن يحصد تشلسي المركز الثالث بنسبة 97%، ثم يليه نادي توتنهام في المركز الرابع بنسبة 61.8%، فيما تضاءلت فرص أرسنال في حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، حيث بلغت حظوظه في احتلال المركز الرابع 36.7% فقط.

وفي صراع الهبوط، تراجعت نسبة التوقع بهبوط نادي إيفرتون لتبلغ 27.1% فقط، بينما بلغت نسبة نادي ليدز متذيل الترتيب 60.1% للبقاء في المركز الأخير حتى نهاية الموسم.

وأشارت توقعات النموذج إلى احتلال نادي بيرنلي المركز الـ18 بنسبة 42.6%، بينما تشير التوقعات لاحتلال واتفورد المركز الـ19، بنسبة 46.4%.