أهدر مهاجم برازيلي فرصة تسجيل هدف محقق، وبصم على لقطة غريبة أمام المرمى وحرم فريقه من الاستمرار في بطولة محلية.

وضيع -الأحد الماضي- تيتي المهاجم الشاب لنادي أويستي بشكل غريب فرصة تسجيل الهدف في مرمى نادي ساو بنتو الخالي في نصف نهائي دوري المقاطعات البرازيلي.

وتمكن المهاجم من قطع الكرة في منتصف ملعب فريقه بعد خطأ في التمرير من مدافع ساو بنتو، وانطلق بهجمة مرتدة نحو مرمى الفريق الخصم وانفرد بحارس المرمى ثم راوغه وتجاوزه.

وعند اقترابه من المرمى سقط المهاجم البالغ من العمر 20 عاما أرضا وأضاع الكرة بشكل غريب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وتحديدا في الدقيقة الـ84.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق أويستي 1-0، وبعد الفرصة الضائعة تمكن الفريق الضيف من تحقيق التعادل في الوقت بدل الضائع، ولجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز ساو بنتو بنتيجة 3-2.