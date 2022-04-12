كرة قدم

لحظة توقف مباراة بالبوندسليغا لإفطار لاعب مسلم تحصد نحو مليوني مشاهدة

إفطار لاعب في البوندسليغا
موسى نياخات لاعب ماينز يفطر خلال مباراة في الدوري الألماني (مواقع التواصل)
12/4/2022-|آخر تحديث: 12/4/202203:55 PM (مكة المكرمة)

تحظى مقاطع فيديو إفطار اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى بتفاعل كبير من الجماهير، وآخرها واقعة توقف مباراة ماينز وأوغسبورغ بالدوري الألماني لكرة القدم، من أجل إتاحة الفرصة لإفطار موسى نياخات لاعب ماينز.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 65، وظهر اللاعب الفرنسي المسلم بجوار حارس مرمى فريقه، وهو يعطيه قارورة مياه لكسر صيامه، عقب غروب الشمس.

وحقق المقطع نحو مليوني مشاهدة حتى الآن، إلى جانب نحو 100 ألف إعجاب، فيما أعيد مشاركته عبر تويتر نحو 17 ألف مرة.

وأشاد مغردون بتصرف القائمين على البوندسليغا، وكذلك موقف الحكم واللاعبين، والذين احترموا حق اللاعب المسلم في كسر صيامه، ولم يبدوا أي اعتراض من توقف المباراة للحظات قليلة.

فيما تطرق آخرون إلى صعوبة اللعب أثناء الصيام، مشيرين إلى أنه يقوم بعمل كبير للجمع بين الاثنين معا، ومؤكدين على أن فريضة الصيام تفوق أهمية كرة القدم بالطبع.

وانتهت المباراة بفوز أوغسبورغ 2-1، واحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، فيما ظل ماينز عاشرا برصيد 38 نقطة.

المصدر : وكالة سند