خطة "ركن الحافلة بالمرمى".. سيميوني يرد على منتقدي أسلوب لعبه: كلام رخيص ومجاني

رد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على منتقدي أسلوبه الدفاعي، وذلك قبل المباراة التي سيحاول فيها خطف التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتدارك هزيمته ذهابا أمام مانشستر سيتي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن سيميوني تعرض لانتقادات عديدة بعد أداء فريقه في مباراة الذهاب التي خسرها بهدف نظيف أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي.

ولم يظهر أتلتيكو مدريد نزعة هجومية، وقضى معظم المباراة متراجعا في منطقة الجزاء، وذلك في محاولة لإحباط مجهود لاعبي المدرب جوسيب غوارديولا.

وكان أريغو ساكي مدرب إيطاليا وأتلتيكو مدريد سابقا والأسطورة الهولندية ماركو فان باستن من بين منتقدي أسلوب لعب سيميوني، في حين لم يبد المدرب الأرجنتيني استغرابه من ذلك.

وقال سيميوني -في مؤتمر صحفي قبل مباراة غد الأربعاء أمام سيتي في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"- لقد "بدأت التدريب منذ موسم 2005-2006 ولم أتحدث أبدا عن أي زميل على نحو سيئ".

وأضاف "حينما لا تظهر تقديرا لزميل، لا يمكنني أبدا الموافقة على ذلك، لكن هناك آراء من جميع الصحفيين واللاعبين السابقين وأشخاص لم يمارسوا اللعبة منذ فترة، وهم يريدون قول شيء مختلف".

وتابع "الكلام رخيص ومجاني والجميع يمكنه فعل ذلك، جميعنا لدينا آراء، لكنني لا أتحدث بشكل سيئ عن زملائي، وأحترم دائما زملائي المدربين".

ويعتمد سيميوني خطة "ركن الحافلة" في المرمى، بوصفها أحد الأساليب الدفاعية الشهيرة.