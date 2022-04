أكدت صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية أن كريم بنزيمة هداف ريال مدريد يتصدر قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022، لكن في ظل منافسة قد لا يستهان بها من ساديو ماني وليفاندوفسكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن معلوماتها مؤكدة لقربها الشديد من مجلة "فرانس فوتبول" (France Football)، التي تنظم وتسلم الجائزة سنويا.

وقالت ليكيب إن هناك 3 أسباب جوهرية جعلت بنزيمة (34 عامًا) يتصدر قائمة المرشحين وهي كما يلي:

أولا: تسجيله ثلاثية في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في فوز ريال مدريد 3-1 على باريس سان جيرمان؛ إضافة إلى ثلاثية أخرى في ذهاب ربع النهائي في الفوز بالنتيجة نفسها على تشلسي الأربعاء الماضي.

ثانيا: سجل بنزيمة 24 هدفًا، جعلته ينفرد بصدارة قائمة الهدافين في الليغا، أي أنه على وشك الفوز بأول كأس له في جائزة بيتشيشي؛ التي تمنح لهداف الليغا.

ثالثا: أسهم بنزيمة بدور كبير في تتويج منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسجل 5 أهداف للمنتخب منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

إشادات ببنزيمة من بابان وأنشيلوتي ورونالدو

وأكد النجم الفرنسي السابق جان بيير بابان، الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 1991 أن بنزيمة يجب أن يكون هو الفائز بالجائزة.

ولا تتوقف الإشادات ببنزيمة هذا الموسم بسبب تألقه الكبير، ومنها قول كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: "كريم هو التمثيل المثالي لما يجب أن يكون عليه قلب الهجوم اليوم. إنه مثال لما تتطلبه كرة القدم الحديثة من المهاجم من حيث التسديد، اللعب، المشاركة الدفاعية، الحفاظ على الكرة".

وآخر الإشادات ببنزيمة ما قاله النجم البرازيلي السابق "الظاهرة" رونالدو نازاريو: "بنزيمة يستحق الكرة الذهبية، وأنا أقول هذا منذ سنوات وانتقدوني بسبب ذلك".

وسيتم تسليم الكرة الذهبية التالية في أكتوبر/تشرين الأول القادم أي قبل كأس العالم، وفق النظام الجديد الذي يطبق لأول مرة هذا العام، والذي يقوم على منح الجائزة لأفضل لاعب في الموسم الكامل (من يوليو/حزيران إلى يونيو/تموز) وليس حسب السنوات التقويمية كما كان متبعا.

ليفاندوفسكي وساديو ماني

وبالطبع بنزيمة ليس المرشح الوحيد؛ فسيكون اللاعب الذي يقود فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا بالتأكيد الفائز بالكرة الذهبية، وسيكون منافسه الرئيسي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ إذا لم يتم إقصاء بايرن ميونخ على يد فياريال اليوم الثلاثاء.

كما أن ساديو ماني نجم فريق ليفربول منافس قوي لبنزيمة أيضا، إذ تشير ليكيب إلى أن قائد المنتخب السنغالي فاز بكأس الأمم الأفريقية مؤخرا لأول مرة في تاريخ بلاده، كما كان له دور حاسم في تأهل بلاده لكأس العالم في قطر على حساب مصر.

وقالت الصحيفة إنه إذا فاز ماني بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فستصبح الأمور صعبة على بنزيمة جدا، خاصة أن ماني بالفعل فاز بلقب كاراباو (كأس الرابطة الإنجليزية) هذا الموسم.

وتمنح قواعد الكرة الذهبية الجديدة أيضًا أهمية كبيرة للإنجازات الفردية أكثر من إنجازات الفريق، وهو ما دفع الصحيفة الفرنسية لوضع كيليان مبابي، ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية رغم خروج فريقه باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال، إلى جانب كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أيضا، وإن كان الأخير ما يزال يتمتع بفرصة التتويج بدوري الأبطال.