الهولندي تن هاغ يتوصل إلى اتفاق لتدريب مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إخبارية أن الهولندي إريك تن هاغ اقترب بشكل كبير من تولي تدريب مانشستر يونايتد، حيث توصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي.

ويتولى تن هاغ (52 عاما) تدريب أياكس الهولندي منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، لكن اسمه ارتبط بتدريب مانشستر يونايتد اعتبارا من هذا الصيف، حيث ينتظر انتقال رالف رانجنيك لمنصب استشاري بالنادي، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BAMEDIA).

كذلك وجد ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، لكن موقع "ذا أتلتيك" (The Athletic) ذكر أن "تن هاغ" وافق شفهيا على تولي المنصب خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك مع نهاية الموسم الجاري.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية أنه رغم وصول مانشستر يونايتد لمراحل متقدمة في رحلة البحث عن المدرب الجديد، لم يجر التوصل إلى اتفاق مع أي مرشح ولا تزال عملية البحث جارية.

وكان رانجنيك قد وافق على تولي تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير.

ويواجه مانشستر خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق 3 مراكز و6 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله توتنهام بالدوري الممتاز، وذلك قبل 7 مراحل من نهاية المسابقة.

ورغم ذلك، لا يبدو أن هذا سيشكل عائقا أمام استقطاب مدرب بارز في كرة القدم الأوروبية مثل تن هاغ الذي توج بثنائية الدوري والكأس في هولندا مرتين، كما قاد أياكس لنصف نهائي دوري الأبطال عام 2019.

واقترب أياكس من التتويج بالثنائية المحلية مجددا حيث يتفوق في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط أمام إيندهوفن، كما يتأهب لخوض نهائي بطولة الكأس.