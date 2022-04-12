أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) خدمة بث رقمي جديدة (فيفا+) ستوفر مباريات مباشرة مجانية لمسابقات من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أفلام وثائقية على غرار نتفليكس.‭ ‬

كما تتضمن المنصة الجديدة، الممولة من قبل الجهات المعلنة، أرشيفا لكل مباريات كأس العالم للرجال والسيدات تم تسجيلها بواسطة كاميرات على مر العصور.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "يمثل هذا المشروع تحولا ثقافيا في طريقة تفاعل عشاق كرة القدم مع اللعبة العالمية واستكشافها".

وسيطلق الفيفا الخدمة بفيلم وثائقي طويل عن رونالدينيو لاعب وسط منتخب البرازيل وبرشلونة السابق إلى جانب عدد من الأفلام الأخرى ضمن سلسلة "فيفا أورجينالز" من إنتاج شركات خارجية.

وسيتم تقييد بث المباريات المباشرة جغرافيا بحيث لا تتنافس الخدمة مع شركات أخرى من أصحاب حقوق البث في المنطقة.

موقع #FIFAPlus: موطنك الجديد لكرة القدم شاهد آلاف المباريات الحية شهريًا وقصص لاعبي كرة القدم المفضلين لديك وأكبر أرشيف لمباريات كأس العالم: تفاصيل👈https://t.co/U1NzPxZUXK pic.twitter.com/Gz6h4QQfAN — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) April 12, 2022

بث 40 ألف مباراة مباشرة سنويا

وقال الفيفا في بيان "ستبث (فيفا+) مع نهاية العام الجاري ما يعادل 40 ألف مباراة مباشرة سنويا من 100 اتحاد عضو و6 اتحادات قارية، بما في ذلك 11 ألف مباراة لكرة القدم النسائية".

وأضاف "كما ستقدم (فيفا+) تغطية واسعة ومباشرة لكرة القدم، انطلاقا من كبرى البطولات الأوروبية ووصولا إلى مختلف منافسات الرجال والنساء والشباب في كل أنحاء العالم، خاصة تلك التي لم يذع صيتها من قبل".

وأكبر مصدر لإيرادات الفيفا هو حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم للرجال، وعلى الرغم من عدم وجود خطط حاليا لفرض رسوم على المحتوى الموجود على (فيفا+) تتوقع المنظمة تحقيق دخل من الإعلانات.

(فيفا+) مجانية إلى الأبد

وقالت تشارلوت بور مديرة (فيفا+) للصحفيين إنه لا توجد خطط لفرض رسوم على المشاهدين مقابل المحتوى ولكن لا يمكن استبعاد أي تغيير مستقبلا.

وأضافت "إنها مجانية والنية أنها مجانية إلى الأبد. ولا توجد خطة لفرض رسوم اشتراك في الخدمة".

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتاح فيها مثل هذا الأرشيف لكل عشاق الكرة دون استثناء، وسيتمكن المشجعون من مشاهدة المباريات معادة بالكامل، والتمتع بالملخصات والأهداف واللحظات السحرية في مكان واحد وهو منصتنا الجديدة.

وسيفتتح أرشيف (فيفا+) بأكثر من 2500 مقطع فيديو يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي، وسيتزايد هذا العدد مع مرور الأيام.