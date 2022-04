يظن أنه "إله".. هجوم صاعق على رونالدو بعد تحطيمه هاتف مشجع

يبدو أن حادثة تحطيم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد هاتف أحد مشجعي إيفرتون لن تنتهي قريبا، وخاصة بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.

وعن هذه الحادثة، قال خوسيه إنريكي الظهير الأيسر السابق لليفربول "إنني لا أحبه، يظن نفسه إلها ويستطيع فعل ما يريده".

وأضاف "رونالدو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ولكن كشخص لا يعجبني".

I always said it. Don't like him he believe is God and can do whatever he wants. That doesn't take that is been one of the best players in the history of football but as a person don't like him pic.twitter.com/6ldv6HsmcU

— José enrique (@Jesanchez3) April 10, 2022