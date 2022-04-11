يظن أنه "إله".. هجوم صاعق على رونالدو بعد تحطيمه هاتف مشجع

يبدو أن حادثة تحطيم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد هاتف أحد مشجعي إيفرتون لن تنتهي قريبا، وخاصة بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.

وعن هذه الحادثة، قال خوسيه إنريكي الظهير الأيسر السابق لليفربول "إنني لا أحبه، يظن نفسه إلها ويستطيع فعل ما يريده".

وأضاف "رونالدو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ولكن كشخص لا يعجبني".

I always said it. Don't like him he believe is God and can do whatever he wants. That doesn't take that is been one of the best players in the history of football but as a person don't like him pic.twitter.com/6ldv6HsmcU — José enrique (@Jesanchez3) April 10, 2022

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إم آي" (BMI) أن الشرطة طلبت شهودا على الواقعة التي انتشرت لها لقطات بالفيديو عبر مواقع التواصل، والتي أظهرت قيام رونالدو بتحطيم هاتف من بين يد جاكوب هاردينغ مشجع إيفرتون، أثناء خروجه من الملعب بعد هزيمة فريقه بهدف نظيف في ملعب "غوديسون بارك".

وقد أصدر رونالدو فيما بعد اعتذارا عن الواقعة عبر مواقع التواصل، كما دعا هاردينغ لمشاهدة مباراة في ملعب "أولد ترافورد" كدليل على اللعب النظيف والروح الرياضية.

وأعلنت والدة المشجع البالغ من العمر 14 عاماً أن ابنها لم يتمكن من النوم بعد حادثة "صاروخ ماديرا".

وأضافت أن هاردينغ عانى من كدمة واضحة في يده وألم في الإبهام، إضافة إلى كسر الهاتف.

وكشفت أن ابنها يعاني عادة من عسر القراءة إضافة إلى مرض التوحد، وبالتالي يعاني من صعوبة ببعض المهارات الحركية الدقيقة.

ووصفت اعتذار اللاعب الشهير الذي أغضبها بشدة بأنه "وقاحة" وأكدت أن عليه الاعتذار من ابنها صغير السن شخصياً وليس بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رونالدو اعتذر عن هذه الواقعة عبر حسابه على تطبيق إنستغرام.

وقال "ليس من السهل التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها، ومع ذلك يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر، وأن نكون قدوة يحتذى بها لكافة الشباب الذين يعشقون هذه اللعبة الجميلة".

وأضاف "أود الاعتذار عن غضبي، وإذا أمكن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد" في إشارة إلى اللعب النظيف والروح الرياضية.

وأبلغ نادي "الشياطين الحمر" رويترز أنه يتابع الواقعة.

ويحتل اليونايتد المركز السابع بالدوري، ويواجه إمكانية الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتأخر بفارق 6 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.