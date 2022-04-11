مهمة سهلة لليفربول وريال مدريد وصعبة لسيتي وبايرن لحسم بطاقات نصف نهائي دوري الأبطال

تنطلق غدا الثلاثاء المواجهات الأربع الحاسمة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي من المتوقع ألا تغيب عنها الإثارة رغم السهولة النسبية لمهمة ليفربول وريال مدريد أمام بنفيكا وتشلسي.

وقدم فريقا مانشستر سيتي وليفربول مباراة رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتعادلا 2-2 أمس الأحد، ولكن يجب عليهما أن ينقلا تركيزهما على دوري أبطال أوروبا قبل أن يستأنفا صراعهما المحلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبدو أن لدى ليفربول المهمة الأسهل بعد غد الأربعاء، إذ سيلتقي في ملعبه أنفيلد مع بنفيكا في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، خاصة أنه فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالبرتغال الأسبوع الماضي 3-1.

ورغم فوز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب أيضا أمام أتلتيكو مدريد 1-صفر فإنه سيخوض بعد غد الأربعاء مباراة إياب مخادعة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا، في محاولة للوصول إلى الدور قبل النهائي.

وعلى الأرجح سيواجه الفائز من مواجهة أتلتيكو ومانشستر سيتي (وصيف البطولة في الموسم الماضي) فريق ريال مدريد في الدور قبل النهائي، إلا إذا فشل الريال في الحفاظ على الفوز الذي حققه على تشلسي في مباراة الذهاب 3-1 عندما يلتقيان غدا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه فياريال الإسباني غدا الثلاثاء في معقله ملعب أليانز أرينا بمباراة الإياب، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا انتهت بفوز فياريال 1-صفر، ومن المرجح أن يلتقي الفائز في هذه المباراة مع ليفربول في الدور قبل النهائي.

وعندما يتوجه مانشستر سيتي إلى مدريد يأمل مدربه جوسيب غوارديولا أن يصطحب الفريق معه الزخم الذي حصل عليه من الأداء الإيجابي الذي قدمه أمام ليفربول، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة.

وقال غوارديولا "يجب أن نفعل هذا، عندما نصل في كل المسابقات لهذه المراحل لا يصبح لدينا وقت للراحة".

وأضاف "يجب أن نواجه أتلتيكو مدريد ثم ليفربول مرة أخرى".

وينافس مانشستر سيتي على التتويج بـ3 بطولات، فيما يسعى ليفربول لتحقيق الرباعية هذا الموسم بعدما توج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول "لدينا مباراتان كبيرتان، سنواجه بنفيكا يوم الأربعاء ثم مانشستر سيتي مرة أخرى يوم السبت، وبعد ذلك تبدأ مباريات صعبة، يجب أن نكون مستعدين لمواجهتي الديربي (أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد)".

وأضاف "لكن في الحقيقة هذا شيء رائع، إنه جيد، نحن نوجد في المكان الذي نريد أن نكون فيه، نحن قريبون من فريق مذهل".

وكان توماس توخيل مدرب تشلسي استبعد تقريبا كل فرص فريقه في العودة بالنتيجة أمام ريال مدريد، ولكن الفوز بسداسية نظيفة على ساوثهامبتون حسّن مزاجه.

وقال توخيل "بالطبع، ليست لدينا فرصة كبيرة نظرا لنتيجة مباراة الذهاب".

وأضاف "من غير المرجح (قلب النتيجة) ولكنها تستحق المحاولة، والمحاولة تعني أننا سنبذل قصارى جهدنا".

في المقابل، يأمل بايرن ميونخ أن يستعيد توازنه بعد الأداء السيئ الذي ظهر به أمام فياريال، في محاولة لإغراق الفريق الملقب بالغواصات الصفراء -الذي يدربه أوناي إيمري- في ميونخ.

وقال القائد مانويل نوير "إنها مباراة مصممة خصيصا لنا، نريد أن نستغل هذا لقلب النتيجة والتأهل للدور قبل النهائي".