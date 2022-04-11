وثق المدرب المصري وعضو فريق تحليل الأداء بالمنتخب الألماني لكرة القدم حسن بلتاجي تجربة الجماهير في دوري الدرجة الرابعة الألماني.

وأظهرت مقاطع فيديو وصورٌ حرصَ الجماهير الألمانية على الوجود في الملاعب لدعم فرق مدنها، رغم وجودها في الذي يعد أضعف نسبيا من البوندسليغا.

ورغم ضعف المنافسة في تلك المسابقات، فإن طبيعة الملاعب والحضور الجماهيري يوحيان بأنها مباريات في دوري الدرجة الأولى، أعلى درجات المنافسة المحلية في ألمانيا.

وصرح بلتاجي في تصريحات خاصة لوكالة "سند" للرصد والتحقق بشبكة الجزيرة، بأنه يعتقد أن ثقافة التشجيع في ألمانيا من الأمور المميزة للغاية.

وأضاف "الأمر يرجع لعدة أسباب، أولها أن السكان المحليين لا يضعون في أذهانهم موقع فريق المدينة من المنافسة في الدرجات الممتازة، ولكن الأمر يرتبط أكثر بالشعور بالانتماء للفرق المحلية".

وأوضح محلل أداء منتخب ألمانيا "لا يوجد طفل ألماني تقريبًا لا يذهب لممارسة كرة القدم في سن صغيرة، وعندما يكبر يتجه رفقة زملائه من الشباب لتأسيس روابط الأولتراس الداعمة لفريق مدينتهم".

وتابع بلتاجي "الأمر الآخر يتمثل في سهولة الوصول للملاعب، سواء كانت في مدينة كبيرة أو صغيرة، إلى جانب أسعار التذاكر، إذ لابد أن تتوفر تذاكر تبلغ أسعارها 10 أو 15 يورو، بعيدا عن الدوري الذي تنشط فيه فرق تلك الملاعب".