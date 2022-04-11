شاهد.. أفضل ركلة حرة في مسيرة ميسي

على جماهير كرة القدم أن تتوقف لحظة لإبداء التقدير للركلة الحرة المثالية التي سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى الولايات المتحدة عام 2016.

ويمكن القول إن ميسي سجل أفضل ركلة حرة له على الساحة الدولية، إذ سكنت الكرة في الزاوية العليا بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

وسدد اللاعب كرة لولبية في الزاوية العلوية، مستعرضا أسلوبه المتميز الذي عجز معه الحارس الأميركي براد جوزان عن منع الكرة من هز الشباك.

Messi's celebration after scoring THAT free-kick pic.twitter.com/u5Oxrw0kjR — 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗚𝗶𝗳𝘀 (@LionelGifs) November 11, 2021

This is easily the best Messi free kick of all time pic.twitter.com/BthHzj1chW — Ayush ⚡ (@idoknowball) November 11, 2021

وحتى "البولغا" نفسه كان يعلم أنه سجل هدفًا خرافيا، وترجم هذا باحتفال مميز لقائد منتخب الأرجنتين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الركلة الاستثنائية بتغريدات جاء فيها:

"يمكن القول إنها واحدة من أفضل الركلات في التاريخ. الكرة وضعت في الزاوية العلوية من تلك المسافة.. أسلوب مثالي وتنفيذ"

"المسافة والزاوية بلا شك الأفضل 100%".

"التسجيل من تلك الزاوية أمر مستحيل حقًا".

"لا يمكنك أن تضرب كرة أكثر دقة من ذلك. حتى أنه لم يصدقها".

كما شكّل الهدف المميز معلماً مميزاً حيث إن ركلة ميسي الحرة ضد الولايات المتحدة جعلته يتفوق على غابرييل باتيستوتا باعتباره هداف الأرجنتين على الإطلاق.