كرة قدم

شاهد.. أفضل ركلة حرة في مسيرة ميسي

Soccer: 2016 Copa America Centenario-Argentina at USA
هدف ميسي من ركلة حرة في شباك الولايات المتحدة تفوق على باتيستوتا باعتباره هداف الأرجنتين على الإطلاق (رويترز)
11/4/2022

على جماهير كرة القدم أن تتوقف لحظة لإبداء التقدير للركلة الحرة المثالية التي سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى الولايات المتحدة عام 2016.

ويمكن القول إن ميسي سجل أفضل ركلة حرة له على الساحة الدولية، إذ سكنت الكرة في الزاوية العليا بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

وسدد اللاعب كرة لولبية في الزاوية العلوية، مستعرضا أسلوبه المتميز الذي عجز معه الحارس الأميركي براد جوزان عن منع الكرة من هز الشباك.

وحتى "البولغا" نفسه كان يعلم أنه سجل هدفًا خرافيا، وترجم هذا باحتفال مميز لقائد منتخب الأرجنتين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الركلة الاستثنائية بتغريدات جاء فيها:

  • "يمكن القول إنها واحدة من أفضل الركلات في التاريخ. الكرة وضعت في الزاوية العلوية من تلك المسافة.. أسلوب مثالي وتنفيذ"
  • "المسافة والزاوية بلا شك الأفضل 100%".
  • "التسجيل من تلك الزاوية أمر مستحيل حقًا".
  • "لا يمكنك أن تضرب كرة أكثر دقة من ذلك. حتى أنه لم يصدقها".

كما شكّل الهدف المميز معلماً مميزاً حيث إن ركلة ميسي الحرة ضد الولايات المتحدة جعلته يتفوق على غابرييل باتيستوتا باعتباره هداف الأرجنتين على الإطلاق.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي