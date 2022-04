شاهد.. أفضل ركلة حرة في مسيرة ميسي

على جماهير كرة القدم أن تتوقف لحظة لإبداء التقدير للركلة الحرة المثالية التي سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى الولايات المتحدة عام 2016.

ويمكن القول إن ميسي سجل أفضل ركلة حرة له على الساحة الدولية، إذ سكنت الكرة في الزاوية العليا بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

وسدد اللاعب كرة لولبية في الزاوية العلوية، مستعرضا أسلوبه المتميز الذي عجز معه الحارس الأميركي براد جوزان عن منع الكرة من هز الشباك.

Messi's celebration after scoring THAT free-kick pic.twitter.com/u5Oxrw0kjR

This is easily the best Messi free kick of all time pic.twitter.com/BthHzj1chW

— Ayush ⚡ (@idoknowball) November 11, 2021