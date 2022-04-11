كرة قدم

حارس إيطالي يسجل هدفا "مذهلا" بتصويبة من 90 مترا والفيفا يعلق

كرة وهي تسكن المرمى باسم مودينا Portiere Riccardo Gagno
حارس مودينا يسدد الكرة التي سجل منها الهدف النادر (مواقع التواصل)
11/4/2022

تمكّن حارس مرمى نادي مودينا من تسجيل هدف مباغت في الوقت القاتل من مسافة نحو 90 مترا في شباك الفريق الضيف إيموليسي، بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد.

وصوّب ريكاردو جانيو حارس مودينا كرة أمامية عالية من حدود منطقة جزائه لتسكن شباك مرمى منافسيه مباشرة دون أن تلمس أي لاعب آخر.

وساعد على دخول الكرة إلى المرمى سوء تقدير حارس فريق إيموليسي، الذي كان متقدما عن مرماه ولم يحسن تقدير الكرة بعد ارتطامها بالأرض بالشكل الصحيح.

وضاعف من قيمة الهدف أنه كان هدف الفوز 2-1 لفريق مودينا، وأنه جاء في الوقت القاتل من عمر المباراة عند الدقيقة 91.

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مع الهدف الذي وصفته المواقع الإيطالية بـ"المذهل" من حارس المرمى، إذ أعاد نشره معلقا عليه على الطريقة الإيطالية "ماما ميا، ماما ميا" تعبيرا عن إعجابه بالهدف.

ويبدو في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أن جانيو كان ينوي إرسال كرة أمامية طويلة لزملائه في الهجوم، إلا أن قوة الكرة وخطأ حارس إيموليسي خدماه لتدخل المرمى الخالي.

المصدر : وكالة سند