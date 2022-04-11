تمكّن حارس مرمى نادي مودينا من تسجيل هدف مباغت في الوقت القاتل من مسافة نحو 90 مترا في شباك الفريق الضيف إيموليسي، بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد.

وصوّب ريكاردو جانيو حارس مودينا كرة أمامية عالية من حدود منطقة جزائه لتسكن شباك مرمى منافسيه مباشرة دون أن تلمس أي لاعب آخر.

وساعد على دخول الكرة إلى المرمى سوء تقدير حارس فريق إيموليسي، الذي كان متقدما عن مرماه ولم يحسن تقدير الكرة بعد ارتطامها بالأرض بالشكل الصحيح.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE 🤯

Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore ⚽️ pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022

وضاعف من قيمة الهدف أنه كان هدف الفوز 2-1 لفريق مودينا، وأنه جاء في الوقت القاتل من عمر المباراة عند الدقيقة 91.

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مع الهدف الذي وصفته المواقع الإيطالية بـ"المذهل" من حارس المرمى، إذ أعاد نشره معلقا عليه على الطريقة الإيطالية "ماما ميا، ماما ميا" تعبيرا عن إعجابه بالهدف.

ويبدو في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أن جانيو كان ينوي إرسال كرة أمامية طويلة لزملائه في الهجوم، إلا أن قوة الكرة وخطأ حارس إيموليسي خدماه لتدخل المرمى الخالي.