الملياردير الروسي أبراموفيتش مالك تشلسي على وشك الإفلاس ويحاول الاستدانة

انقلبت حياة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي الإنجليزي، لدرجة أنه اضطر إلى طلب قروض من أصدقائه لعدم امتلاكه الأموال بسبب العقوبات المفروضة عليه بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الملياردير الروسي سلبت منه كل شيء، مما أصابه باليأس لدرجة أنه اضطر إلى طلب قروض من أصدقائه.

وتسببت الحرب الأوكرانية في فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على الأثرياء الروس القريبين من الرئيس فلاديمير بوتين ومنهم أبراموفيتش الذي جمدت كل أصوله وأملاكه المقدرة بمليارات الدولارات في المملكة المتحدة وأوروبا.

وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عامًا فقد عمليا نصف ثروته بسبب قربه من بوتين صاحب قرار الحرب، والأهم أنه فقد السيولة المالية.

وأضافت أن أبراموفيتش حاول طلب المال من بعض أصدقائه من منتجي هوليود، ومن العديد من كبار رجال الأعمال بأميركا الشمالية، كما هو الحال مع عائلة روتشيلد الثرية جدا، لكن يبدو أنه لم يحالفه الحظ.

وأشارت إلى أنه سيتعين عليه قريبًا التخلص من طائراته الثلاث وعشرات المنازل حول العالم، وذلك حتى يجد أبراموفيتش المال للإنفاق على نفسه ودفع رواتب موظفيه.