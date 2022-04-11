أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: نستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه يستطيع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن عليه أولا تجاوز العقبة الصعبة أمام تشلسي الإنجليزي في إياب دور الثمانية من البطولة القارية غدا الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وحقق الريال فوزه الأول على تشلسي، فتغلب عليه 3-1 في الذهاب، ومن المتوقع أن يحسم النادي الملكي تأهله للمربع الذهبي من دون عناء.

ولدى سؤاله -خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عما ينقص ريال مدريد لكي يصبح مرشحا للقب القاري- قال أنشيلوتي "لا نفتقر إلى أي شيء، لكن لا يمكن لأي شخص أن يقول إننا في طريقنا للفوز، لأن دوري أبطال أوروبا غاية في الصعوبة".

وأضاف "لا يمكن للجميع المنافسة، تحتاج إلى الكفاءة والخبرة والشخصية، لهذا قلت أن هذا الفريق بإمكانه المنافسة".

وأشار إلى أن "الكل يعرف أنها ستكون مواجهة صعبة، مثل كل مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بصرف النظر عما حدث في مباراة الذهاب، عليك أن تكافح وتنافس".

وأكد المدرب الإيطالي "عليك أن تتحلى بالتركيز طوال الـ90 دقيقة، فنتوقع أن يلعب تشلسي بقوة.. أنا محظوظ؛ كون فريقي يعرف هذه النوعية من المباريات وما يمكن حدوثه، لن نسترخي".

وختم أنشيلوتي بقوله إن "فريقي يشعر بالسعادة، لأنها فرصة رائعة لبلوغ المربع الذهبي".