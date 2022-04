فيديو صادم لرونالدو.. خرج عن طوره وحطم هاتف مشجع

اعتذر كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بعدما بدا أنه أطاح بهاتف محمول من يد أحد المشجعين عقب خسارة فريقه بهدف نظيف على ملعب إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يطيح بالهاتف باتجاه الأرض أثناء خروجه من الملعب نحو غرفة الملابس في ملعب "غوديسون بارك".

وقال شهود عيان إن اللاعب البالغ عمره 37 عاما أطاح بيده هاتف أحد المشجعين وتحطم على الأرض.

واعتذر رونالدو عن هذه الواقعة عبر حسابه على تطبيق إنستغرام.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

— Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022