فيديو صادم لرونالدو.. خرج عن طوره وحطم هاتف مشجع

اعتذر كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بعدما بدا أنه أطاح بهاتف محمول من يد أحد المشجعين عقب خسارة فريقه بهدف نظيف على ملعب إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يطيح بالهاتف باتجاه الأرض أثناء خروجه من الملعب نحو غرفة الملابس في ملعب "غوديسون بارك".

وقال شهود عيان إن اللاعب البالغ عمره 37 عاما أطاح بيده هاتف أحد المشجعين وتحطم على الأرض.

واعتذر رونالدو عن هذه الواقعة عبر حسابه على تطبيق إنستغرام.

وقال "ليس من السهل التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها، ومع ذلك يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر، وأن نكون قدوة يحتذى به لكافة الشباب الذين يعشقون هذه اللعبة الجميلة".

وأضاف "أود الاعتذار عن غضبي، وإذا أمكن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد"، في إشارة إلى اللعب النظيف والروح الرياضية.

وأبلغ نادي "الشياطين الحمر" رويترز أنه يتابع الواقعة.

ويحتل اليونايتد المركز السابع في الدوري، ويواجه إمكانية الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتأخر بفارق 6 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.