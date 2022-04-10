فلاهوفيتش ينتزع ليوفنتوس فوزا صعبا على كالياري

سجّل المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش هدفا قبل ربع ساعة من النهاية، ليقود يوفنتوس لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على كالياري صاحب الأرض، في الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وبدأ يوفنتوس المباراة بشكل متواضع، وتأخر بهدف سجّله جواو بيدرو مهاجم إيطاليا بعد 10 دقائق من البداية.

وسيطر الفريق الزائر على باقي فترات الشوط الأول، وأدرك التعادل عن طريق المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت قبل الاستراحة.

واستمرت أفضلية يوفنتوس، وأسفر الضغط عن هدف الفوز بواسطة فلاهوفيتش، المنضم في يناير/كانون الثاني، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف مع ناديه الجديد في المسابقة.

وساعد الفوز يوفنتوس رابع الترتيب على تقليص الفارق إلى 4 نقاط مع نابولي صاحب المركز الثالث الذي يواجه فيورنتينا يوم الأحد.

وخسر كالياري للمرة الخامسة على التوالي، ليبقى على بُعد 3 نقاط من منطقة الهبوط، وخاض مباراتين أكثر من فينتسيا صاحب المركز 18.

ولم يكن يوفنتوس قد خسر في الدوري منذ نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتعثر أمام إنتر ميلان حامل اللقب في الجولة الماضية، ليبتعد عن صراع المنافسة وفقا لرأي مدربه ماسيميليانو أليغري.

وبدا أن يوفنتوس سيتعرض لضربة جديدة بعدما سجل جواو بيدرو هدف كالياري بتسديدة من حافة منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم.

واعتقد يوفنتوس أنه عاد سريعا بعدما وضع لوكا بليغريني الكرة داخل الشباك، بعدما بدلت التسديدة اتجاهها إثر اصطدامها بزميله أدريان رابيو، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد لأن الكرة لمست ذراع رابيو.

وصنع يوفنتوس المزيد من الفرص قبل أن يرسل خوان كوادرادو كرة عرضية حولها دي ليخت إلى هدف.

وأهدر الأرجنتيني باولو ديبالا -الذي سيرحل في نهاية الموسم الجاري- فرصة سهلة لتسجيل هدف التقدم في بداية الشوط الثاني، وسدد الكرة عالية من مكان جيد.

وأهدر كوادرادو فرصة أخرى، قبل أن ينتزع فلاهوفيتش هدف الانتصار من مدى قريب فيكسر صمود كالياري، ويعيد يوفنتوس للطريق الصحيح.