شنايدر أحدثهم.. زيادة وزن ومظهر غير رياضي لنجوم معتزلين

صورة النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر وهو يعاني من زيادة واضحة في الوزن ومظهر غير رياضي شكلت صدمة لنجم كان مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية عام 2010.

ولكن شنايدر -الذي قاد بلاده لنهائي مونديال 2010، وفاز مع الإنتر بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال- ليس الوحيد بين النجوم الذي تغير بعد اعتزاله كرة القدم، ولكنه كان لافتا أنه لم يمر على هذا الاعتزال سوى 3 سنوات.

وقبل شنايدر بأسابيع ظهر الفرنسي سمير نصري (34 عاما) بشكل صادم رغم أنه اعتزل العام الماضي بعد أن ترك فريق أندرلخت البلجيكي عام 2020.

ومن بين أبرز اللاعبين الذي صدموا جماهيرهم بمظهرهم بعد الاعتزال مباشرة:

البرازيلي رونالدو نازاريو (45 عاما) اعتزل كرة القدم عام 2011.

الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا: اعتزل عام 1997.

البرازيلي أدريانو (40 عاما): اعتزل عام 2016.

الإيطالي كريستيان فييري (48 عاما): اعتزل عام 2009.