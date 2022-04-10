قطع ريال مدريد -السبت- خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه 2-صفر على جاره خيتافي بفضل هدفي كاسيميرو ولوكاس فاسكيز.

وقبل 7 جولات من النهاية، عزز الريال تصدّره للدوري بفارق 12 نقطة عن إشبيلية، و15 نقطة عن برشلونة الذي يملك مباراتين إضافيتين وسيلعب أمام ليفانتي صاحب المركز قبل الأخير يوم الأحد.

وكاد فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال بعد مراوغة رائعة لمدافعي خيتافي، لكن تسديدته كانت في منتصف المرمى مما سهل على الحارس الإمساك بها.

وافتتح كاسيميرو التسجيل بعد مرور 38 دقيقة عن طريق ضربة رأس من مدى قريب، بعد كرة عرضية متقنة من المتألق فينيسيوس.

وفرض الريال سيطرته التامة، قبل أن يضيف فاسكيز الهدف الثاني بهدوء عقب تبادل التمرير مع زميله رودريغو في الجانب الأيمن.

ولم يسدد خيتافي -الذي يتقدم على منطقة الهبوط بأربع نقاط، وفاز مرتين فقط في آخر 8 مباريات بالدوري- أي كرة على المرمى، مما سهل مهمة الملكي كثيرا.

تعليق مارسيلو وصيحات استهجان ضد بيل

وقال مارسيلو قائد ريال مدريد لمحطة "موفيستار بلاس" التلفزيونية "لم يكن الأمر سهلا، لقد جعلنا الأمور تبدو سهلة".

وكان مارسيلو صاحب الخبرة ضمن عدة لاعبين بدلاء أشركهم كارلو أنشيلوتي في التشكيلة الأساسية، في إطار إراحة البعض قبل مواجهة تشلسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال مارسيلو "لقد ركضنا كثيرا ولعبنا بقوة حتى النهاية. يريد كل لاعب في غرفة اللاعبين أن يشعر بأهميته".

وأضاف "من الجيد حصول بعض اللاعبين غير المشاركين كثيرا على فرصة الاستمتاع باللعب أمام مشجعينا. يجب أن نكون جميعا مستعدين في حال الحاجة إلينا في نهاية الموسم".

ولم ترحب جماهير ريال مدريد بلاعب واحد هو المهاجم الويلزي غاريث بيل الذي تعرض لصيحات الاستهجان عند مشاركته بديلا في الدقيقة 74.

وقال مارسيلو "هذا صعب. حدث ذلك للكثير من اللاعبين في النادي".

وأضاف "يحتاج المشجعون إلى إدراك أهمية كل اللاعبين. نحن في نهاية الموسم، ولا يزال ينتظرنا الكثير، ونحتاج إلى مساعدة بعضنا بعضا ومساعدة زملائنا. نحن ندعمه".