ثلاثيتان لمبابي ونيمار تقودان سان جيرمان لفوز كبير في الدوري الفرنسي

أحرز كل من كيليان مبابي ونيمار ثلاثية، ليسحق باريس سان جيرمان -السبت- مضيفه كليرمو 6-1، ويقترب خطوة أخرى من استعادة لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع مبابي -الذي أحرز هدفين وصنع مثلهما الأسبوع الماضي أمام لوريان- رصيده إلى 20 هدفا، وأصبح رصيد باريس سان جيرمان 71 نقطة من 31 مباراة، متقدما بفارق 15 نقطة على ستاد رين الثاني في الترتيب.

وبقي كليرمو -الذي قلص الفارق عبر جودل دوسو- في المركز 17، وله 28 نقطة، بعدما تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.

وصمد رين أمام انتفاضة مضيفه ستاد رانس ليفوز 3-2 ويقفز إلى المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف على أولمبيك مرسيليا الذي يستضيف مونبلييه الأحد.

وفي كليرمو، أنهى سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدفين رغم الأداء المتواضع.

وافتتح نيمار التسجيل بعد 6 دقائق بتسديدة منخفضة بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وصنع ميسي أيضا الهدف الثاني لمبابي الذي هز الشباك بتسديدة مباشرة في الدقيقة 19.

وقلص كليرمو الفارق قبل الاستراحة، عندما أرسل سيف الدين خاوي تمريرة عرضية ليضعها دوسو في المرمى.

وجعل نيمار النتيجة 3-1 من ركلة جزاء حصل عليها مبابي في الدقيقة 72، وبعد ذلك بدقيقتين أضاف مهاجم فرنسا الهدف الرابع بعد مراوغة الحارس.

وسجل مبابي هدفه الثالث والخامس للفريق الضيف بتسديدة في الزاوية العليا، وقبل 7 دقائق من النهاية انطلق المهاجم الشاب إلى داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى نيمار الذي اختتم السداسية.

وفي وقت سابق، تقدم رين 3-صفر بفضل ثنائية بنجامين بوريجو في الشوط الأول وهدف مارتن ترييه بعد الاستراحة، ليرفع الفريق رصيده إلى 67 هدفا ولا يتفوق عليه سوى باريس سان جيرمان صاحب الـ70 هدفا.

لكن رانس انتفض وقلص الفارق بهدفي مكسيم بوسي وينز كايوست من ركلة جزاء.

وصمد دفاع رين في آخر 10 دقائق، لينتزع الفوز.