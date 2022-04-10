تعادل مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب مع ضيفه ليفربول 2-2 في مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت المباراة على مستوى التوقعات، واستمتع المشجعون بملعب الاتحاد في مدينة مانشستر بأداء قوي من الفريقين بقيادة المدربين بيب غوارديولا ويورغن كلوب.

وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد 5 دقائق من انطلاق المباراة، حيث سدد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء، فتبدل اتجاهها ودخلت مرمى الحارس أليسون.

ورد ليفربول بهدف، إذ أدرك ديوغو جوتا التعادل بعد 8 دقائق، مستفيدا من تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد، قبل أن يتحول الزخم إلى سيتي حيث تقدم مجددا بهدف غابرييل جيسوس في الدقيقة 36.

وكانت هذه أول مرة يتأخر فيها ليفربول في النتيجة مع نهاية الشوط الأول في الدوري هذا الموسم.

لكن فريق الريدز لم يكن في حاجة إلى وقت طويل لإدراك التعادل، حيث تلقى ساديو ماني تمريرة زميله محمد صلاح بعد 46 ثانية من بداية الشوط

الثاني، وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى.

ووضع رحيم سترلينغ -لاعب سيتي- الكرة داخل شباك الضيف في الدقيقة 63، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى هدف لاعب ليفربول السابق، بسبب التسلل

بفارق ضئيل.

وصنع الفريقان عدة فرص لحسم المباراة، وكاد سيتي أن ينتزع الانتصار، ويقترب من لقبه الرابع في 5 مواسم، لكن كرة البديل رياض محرز ارتطمت بالقائم بعد ركلة حرة، ثم سدد الكرة أعلى المرمى بقليل في الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

وعقب تعادل اليوم، تتواصل المنافسة الضارية بين مانشستر سيتي وليفربول قبل 7 مراحل على نهاية الموسم.