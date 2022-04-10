كرة قدم

تعادل مثير بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز

Manchester City v Liverpool - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 10: Kevin De Bruyne of Manchester City is challenged by Virgil van Dijk of Liverpool during the Premier League match between Manchester City and Liverpool at Etihad Stadium on April 10, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
التعادل يؤجل حسم سباق الصدارة قبل 7 جولات من ختام الدوري الإنجليزي (غيتي)
10/4/2022-|آخر تحديث: 10/4/202208:49 PM (مكة المكرمة)

تعادل مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب مع ضيفه ليفربول 2-2 في مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت المباراة على مستوى التوقعات، واستمتع المشجعون بملعب الاتحاد في مدينة مانشستر بأداء قوي من الفريقين بقيادة المدربين بيب غوارديولا ويورغن كلوب.

وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد 5 دقائق من انطلاق المباراة، حيث سدد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء، فتبدل اتجاهها ودخلت مرمى الحارس أليسون.

ورد ليفربول بهدف، إذ أدرك ديوغو جوتا التعادل بعد 8 دقائق، مستفيدا من تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد، قبل أن يتحول الزخم إلى سيتي حيث تقدم مجددا بهدف غابرييل جيسوس في الدقيقة 36.

وكانت هذه أول مرة يتأخر فيها ليفربول في النتيجة مع نهاية الشوط الأول في الدوري هذا الموسم.

لكن فريق الريدز لم يكن في حاجة إلى وقت طويل لإدراك التعادل، حيث تلقى ساديو ماني تمريرة زميله محمد صلاح بعد 46 ثانية من بداية الشوط
الثاني، وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى.

ووضع رحيم سترلينغ -لاعب سيتي- الكرة داخل شباك الضيف في الدقيقة 63، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى هدف لاعب ليفربول السابق، بسبب التسلل
بفارق ضئيل.

وصنع الفريقان عدة فرص لحسم المباراة، وكاد سيتي أن ينتزع الانتصار، ويقترب من لقبه الرابع في 5 مواسم، لكن كرة البديل رياض محرز ارتطمت بالقائم بعد ركلة حرة، ثم سدد الكرة أعلى المرمى بقليل في الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

وعقب تعادل اليوم، تتواصل المنافسة الضارية بين مانشستر سيتي وليفربول قبل 7 مراحل على نهاية الموسم.

المصدر : وكالات