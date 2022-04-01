كرة قدم

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في قطر

قرعة كأس العالم
توزعت المنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة (الصحافة القطرية)
1/4/2022-|آخر تحديث: 1/4/202210:50 PM (مكة المكرمة)

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الـ22 من بطولات كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ووزعت المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وطبقا للقرعة التي أجريت اليوم، سيكون جدول البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى

 

الدور الأول (دور المجموعات)

المجموعة الأولى (قطر والإكوادور والسنغال وهولندا)

  • 21 نوفمبر/تشرين الأول: قطر× الإكوادور
  • 21 تشرين الثاني/نوفمبر : السنغال × هولندا
  • 25 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر× السنغال
  • 25 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × الإكوادور
  • 29 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × قطر
  • 29 نوفمبر/تشرين الثاني: الإكوادور × السنغال

2 المجموعة الثانية

المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأميركا والفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا)

  • 21 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × إيران
  • 21  نوفمبر/تشرين الثاني: أمريكا × الفائز من الملحق الأوروبي
  • 25 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × أميركا
  • 25 نوفمبر/تشرين الثاني:الفائز من الملحق × إيران
  • 29 نوفمبر/تشرين الثاني: الفائز من الملحق × إنجلترا
  • 29 نوفمبر/تشرين الثاني: إيران × أميركا

المجموعة الثالثة

المجموعة الثالثة (الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا)

  • 22 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × السعودية
  • 22 نوفمبر/تشرين الثاني: المكسيك × بولندا
  • 26 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × المكسيك
  • 26 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × السعودية
  • 30 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × الأرجنتين
  • 30 نوفمبر/تشرين الثاني: السعودية × المكسيك

المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة (فرنسا والفائز من الملحق العالمي بين الإمارات أو أستراليا أو بيرو والدنمارك وتونس)

  • 22 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الفائز من الملحق
  • 22 نوفمبر/تشرين الثاني: الدانمارك × تونس
  • 26 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الدنمارك
  • 26 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × الفائز من الملحق
  • 30 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × فرنسا
  • 30 نوفمبر/تشرين الثاني: الفائز من الملحق × الدنمارك

المجموعة الخامسة

المجموعة الخامسة (إسبانيا والفائز من الملحق العالمي بين نيوزيلندا وكوستاريكا وألمانيا واليابان)

  • 23 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × الفائز من الملحق
  • 23 نوفمبر/تشرين الثاني: ألمانيا × اليابان
  • 27 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × ألمانيا
  • 27 نوفمبر/تشرين الثاني: اليابان × الفائز من الملحق العالمي
  • 1 ديسمبر/كانون الأول: اليابان × إسبانيا
  • 1 ديسمبر/كانون الأول: الفائز من الملحق × ألمانيا

المجموعة السادسة

المجموعة السادسة (بلجيكا- وكندا والمغرب وكرواتيا)

  • 23 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × كندا
  • 23 نوفمبر/تشرين الثاني: المغرب × كرواتيا
  • 27 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × المغرب
  • 27 نوفمبر/تشرين الثاني: كرواتيا × كندا
  • 1 ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا × بلجيكا
  • 1 ديسمبر/كانون الأول: كندا × المغرب

المجموعة السابعة

المجموعة السابعة (البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون)

  • 24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × صربيا
  • 24 نوفمبر/تشرين الثاني: سويسرا × الكاميرون
  • 28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × سويسرا
  • 28 نوفمبر/تشرين الثاني: الكاميرون × صربيا
  • 2 ديسمبر/كانون الأول: الكاميرون × البرازيل
  • 2 ديسمبر/كانون الأول: صربيا × سويسرا

المجموعة الثامنة

المجموعة الثامنة (البرتغال- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية) 

  • 24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × غانا
  • 24 نوفمبر/تشرين الثاني: أوروغواي × كوريا الجنوبية
  • 28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × أوروغواي
  • 28 نوفمبر/تشرين الثاني: كوريا الجنوبية × غانا
  • 2 ديسمبر/كانون الأول: كوريا الجنوبية × البرتغال
  • 2 ديسمبر/كانون الأول: غانا × أوروغواي

مجموعات كأس العالم 2

الدور الثاني (دور الستة عشر)

  • 3 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (49)
  • 3 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50)
  • 4 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52)
  • 4 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51)
  • 5 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53)
  • 5 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54)
  • 6 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55)
  • 6 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56)

الدور ربع النهائي

  • 9 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (53) × الفائز في (54). (58)
  • 9 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (49) × الفائز في (50). (57)
  • 10 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (55) × الفائز في (56). (60)
  • 10 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (51) × الفائز في (52). (59)

الدور نصف النهائي

  • 13 ديسمبر/كانون الأول:الفائز في (57) × الفائز في (58). (61)
  • 14 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (59) × الفائز في (60). (62)

مباراة تحديد المركز الثالث

  • 17 ديسمبر/كانون الأول: الخاسر في (61) × الخاسر في (62). (63)

المباراة النهائية

  • 18 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (61) × الفائز في (62). (64)
المصدر : الجزيرة