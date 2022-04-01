مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في قطر

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الـ22 من بطولات كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ووزعت المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وطبقا للقرعة التي أجريت اليوم، سيكون جدول البطولة كالآتي:

الدور الأول (دور المجموعات)

المجموعة الأولى (قطر والإكوادور والسنغال وهولندا)

21 نوفمبر/تشرين الأول: قطر× الإكوادور

21 تشرين الثاني/نوفمبر : السنغال × هولندا

25 نوفمبر/تشرين الثاني: قطر× السنغال

25 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × الإكوادور

29 نوفمبر/تشرين الثاني: هولندا × قطر

29 نوفمبر/تشرين الثاني: الإكوادور × السنغال

المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأميركا والفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا)

21 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × إيران

21 نوفمبر/تشرين الثاني: أمريكا × الفائز من الملحق الأوروبي

25 نوفمبر/تشرين الثاني: إنجلترا × أميركا

25 نوفمبر/تشرين الثاني:الفائز من الملحق × إيران

29 نوفمبر/تشرين الثاني: الفائز من الملحق × إنجلترا

29 نوفمبر/تشرين الثاني: إيران × أميركا

المجموعة الثالثة (الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا)

22 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × السعودية

22 نوفمبر/تشرين الثاني: المكسيك × بولندا

26 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين × المكسيك

26 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × السعودية

30 نوفمبر/تشرين الثاني: بولندا × الأرجنتين

30 نوفمبر/تشرين الثاني: السعودية × المكسيك

المجموعة الرابعة (فرنسا والفائز من الملحق العالمي بين الإمارات أو أستراليا أو بيرو والدنمارك وتونس)

22 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الفائز من الملحق

22 نوفمبر/تشرين الثاني: الدانمارك × تونس

26 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسا × الدنمارك

26 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × الفائز من الملحق

30 نوفمبر/تشرين الثاني: تونس × فرنسا

30 نوفمبر/تشرين الثاني: الفائز من الملحق × الدنمارك

المجموعة الخامسة (إسبانيا والفائز من الملحق العالمي بين نيوزيلندا وكوستاريكا وألمانيا واليابان)

23 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × الفائز من الملحق

23 نوفمبر/تشرين الثاني: ألمانيا × اليابان

27 نوفمبر/تشرين الثاني: إسبانيا × ألمانيا

27 نوفمبر/تشرين الثاني: اليابان × الفائز من الملحق العالمي

1 ديسمبر/كانون الأول: اليابان × إسبانيا

1 ديسمبر/كانون الأول: الفائز من الملحق × ألمانيا

المجموعة السادسة (بلجيكا- وكندا والمغرب وكرواتيا)

23 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × كندا

23 نوفمبر/تشرين الثاني: المغرب × كرواتيا

27 نوفمبر/تشرين الثاني: بلجيكا × المغرب

27 نوفمبر/تشرين الثاني: كرواتيا × كندا

1 ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا × بلجيكا

1 ديسمبر/كانون الأول: كندا × المغرب

المجموعة السابعة (البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون)

24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × صربيا

24 نوفمبر/تشرين الثاني: سويسرا × الكاميرون

28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرازيل × سويسرا

28 نوفمبر/تشرين الثاني: الكاميرون × صربيا

2 ديسمبر/كانون الأول: الكاميرون × البرازيل

2 ديسمبر/كانون الأول: صربيا × سويسرا

المجموعة الثامنة (البرتغال- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية)

24 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × غانا

24 نوفمبر/تشرين الثاني: أوروغواي × كوريا الجنوبية

28 نوفمبر/تشرين الثاني: البرتغال × أوروغواي

28 نوفمبر/تشرين الثاني: كوريا الجنوبية × غانا

2 ديسمبر/كانون الأول: كوريا الجنوبية × البرتغال

2 ديسمبر/كانون الأول: غانا × أوروغواي

الدور الثاني (دور الستة عشر)

3 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (49)

3 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50)

4 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52)

4 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51)

5 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53)

5 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54)

6 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55)

6 ديسمبر/كانون الأول: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56)

الدور ربع النهائي

9 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (53) × الفائز في (54). (58)

9 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (49) × الفائز في (50). (57)

10 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (55) × الفائز في (56). (60)

10 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (51) × الفائز في (52). (59)

الدور نصف النهائي

13 ديسمبر/كانون الأول:الفائز في (57) × الفائز في (58). (61)

14 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (59) × الفائز في (60). (62)

مباراة تحديد المركز الثالث

17 ديسمبر/كانون الأول: الخاسر في (61) × الخاسر في (62). (63)

المباراة النهائية