كرة قدم

عاجل- المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا

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1/4/2022-|آخر تحديث: 1/4/202208:56 PM (مكة المكرمة)

عاجل- المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا.

المصدر : الجزيرة