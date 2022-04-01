كرة قدم

عاجل- المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون

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1/4/2022-|آخر تحديث: 1/4/202208:55 PM (مكة المكرمة)

عاجل- المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

المصدر : الجزيرة