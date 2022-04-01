كرة قدم

عاجل- المجموعة الثالثة: الأرجنتين والمكسيك وبولندا والسعودية

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1/4/2022

عاجل- المجموعة الثالثة: الأرجنتين والمكسيك وبولندا والسعودية

المصدر : الجزيرة