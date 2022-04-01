مجموعات حديدية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2022 في قطر

أوقعت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر، والتي أجريت اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة، المنتخبات العربية في اختبارات صعبة ببداية مسيرتها في البطولة من خلال 4 مواجهات مع ممثلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

ورغم ابتعاد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف عن مواجهة المنتخبات التي توجت من قبل بلقب البطولة، سيكون منتخب قطر (العنابي) على موعد 3 اختبارات صعبة حيث يستهل مسيرته في البطولة بمواجهة المنتخب الإكوادوري، الذي قدم عروضا رائعة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للبطولة وحجز مقعده في المونديال عن جدارة.

كما يلتقي "العنابي" بعد ذلك نظيره السنغالي، الذي توّج في فبراير/شباط الماضي بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، على أن يكون ختام مشوار العنابي في المجموعة الأولى بالدور الأول للمونديال أمام المنتخب الهولندي، الذي بلغ نهائي البطولة 3 مرات سابقة كان أحدثها في 2010 بجنوب أفريقيا.

في الوقت نفسه، سيكون المنتخب السعودي على موعد مع بداية صعبة للغاية في مواجهة المنتخب الأرجنتيني ثاني تصفيات أميركا الجنوبية والفائز بلقب المونديال في نسختي 1978 و1986، علما بأن المنتخب الأرجنتيني هو المصنف الرابع على العالم حاليا.

ويلتقي "الأخضر" بعدها في المباراتين التاليتين بالمجموعة الثالثة مع منتخبي المكسيك وبولندا على الترتيب.

ووضعت القرعة المنتخب التونسي في مواجهة اختبارين أوروبيين في غاية الصعوبة، إذ يلتقي نظيره الدانماركي بطل أوروبا السابق (يورو 1992) في بداية مشواره بالمجموعة الرابعة والذي يختتمه بالمواجهة الأوروبية الأخرى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم.

وينتظر "نسور قرطاج" منافسهم في المباراة الثانية بالمجموعة والذي يتحدد من خلال الملحق القاري، إذ سيكون المتأهل من هذا الملحق هو المنتخب الإماراتي أو الأسترالي أو البيروفي.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة التي يخوض خلالها 3 اختبارات نارية، إذ يستهلها بمواجهة نظيره الكرواتي الذي بلغ نهائي بطولة كأس العالم الماضية عام 2018 بروسيا، ثم يلتقي "أسود أطلس" في المباراة الثانية مع المنتخب البلجيكي (الشياطين الحمر)، الذي تراجع أمس الخميس من صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة إلى المركز الثاني في التصنيف، علما بأنه توج ببرونزية المونديال الماضي.

ويختتم المنتخب المغربي مسيرته في الدور الأول للبطولة بمواجهة نظيره الكندي الذي تأهل للمونديال المرتقب بجدارة بعد تصدره تصفيات اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) متفوقا على المنتخبين المكسيكي والأميركي.

وتبدو المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في غاية القوة في ظل المستويات القوية للمنتخبات المختلفة في كل من هذه المجموعات.

ويصطدم المنتخب الإسباني الفائز بلقب مونديال 2010 بنظيره الألماني الفائز باللقب العالمي 4 مرات سابقة كان أحدثها في 2014 بالبرازيل.

ويلتقي الفريقان الكبيران في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة التي يفتتح المنتخب الإسباني مسيرته فيها بمواجهة الفائز من الملحق القاري بين منتخبي نيوزيلندا وكوستاريكا، في حين يبدأ المنتخب الألماني (مانشافت) مسيرته في البطولة بمواجهة نظيره الياباني أحد الممثلين الأربعة للقارة الآسيوية في هذه البطولة.

وفي الجولة الثالثة من مباريات المجموعة نفسها، يلتقي المنتخب الإسباني نظيره الياباني في وقت يواجه فيه المنتخب الألماني الفريق الصاعد من الملحق القاري.

وتبدو المجموعة السابعة من أصعب المجموعات التي أسفرت عنها هذه القرعة، إذ يواجه المنتخب البرازيلي منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون على الترتيب.

وفي المجموعة الثانية، يفتتح المنتخب الإنجليزي وصيف بطل أوروبا وصاحب المركز الرابع بمونديال 2018، مسيرته في المونديال القطري بمواجهة نظيره الإيراني العنيد، في حين يلتقي المنتخب الأميركي بالجولة نفسها الفريق المتبقي للقارة الأوروبية والذي يحسمه الملحق الأوروبي في يونيو/حزيران المقبل، وهو أحد 3 منتخبات هي ويلز وأسكتلندا وأوكرانيا.

ويستهل البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه مسيرتهم في المونديال القطري بمواجهة المنتخب الغاني أحد الممثلين الخمسة للقارة الأفريقية، في وقت يواجه فيه المنتخب البرتغالي في المباراتين التاليتين منتخبي أورغواي وكوريا الجنوبية.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأميركية والفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا).

المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا والفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو) والدانمارك وتونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا والفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا) وألمانيا واليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأورغواي وكوريا الجنوبية.

وتستضيف قطر المونديال على 8 ملاعب بينها 7 ملاعب شيدت خصيصا من أجل البطولة وهي: "لوسيل" و"البيت" و"المدينة التعليمية" و"أحمد بن علي" و"الثمامة" و"974″ و"الجنوب"، بالإضافة إلى ملعب "خليفة الدولي" الذي خضع قبل سنوات لعملية تجديد وتطوير شاملة استعدادا لهذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخبا، لتكون آخر نسخة من المونديال بهذا الحجم حيث يرتفع عدد المشاركين في البطولة إلى 48 منتخبا بداية من النسخة التالية عام 2026.

وتمتد فعاليات الدور الأول للبطولة على مدار 12 يوما بداية من 21 تشرين نوفمبر/تشرين الثاني حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

في حين تقام فعاليات الدور الثاني (ثمن النهائي) من الثالث إلى السادس من ديسمبر/كانون الأول.

ثم ربع النهائي يومي التاسع والعاشر من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

أما مباراة تحديد المركز الثالث فتقام في 17 من الشهر نفسه، على أن يسدل الستار على فعاليات هذه النسخة التاريخية في اليوم التالي بالمباراة النهائية.

وخلال منافسات الدور الأول للبطولة، ستقام 4 مباريات يوميا بواقع جولة في مجموعتين يوميا، وذلك في ظل تقارب المسافات بين الملاعب الثمانية المضيفة للبطولة.

وكان ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا استعرض -خلال حفل القرعة- جائزة كأس العالم التي فاز بها منتخب "الديوك" في نسخة 2018.

بدوره قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن "بطولة كأس العالم ستكون أول حدث كبير يجمع ويوحد العالم بعد الجائحة التي عانى منها العالم على مدار أكثر من سنتين"، وتابع "أشعر بالفخر والسعادة من الآن حتى اللحظة التي سيرى العالم بأننا في قطر، كما وعدنا، سنقدم نسخة مونديالية استثنائية في وطننا العربي".

أما السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، فأكد أن مونديال قطر سيكون البطولة الأفضل في التاريخ ومهرجانا كرويا، وسيحضر إلى قطر أكثر من 3 ملايين شخص، ويحضرها 5 مليارات شخص عبر شاشات التلفاز.

كما ظهرت في حفل القرعة أغنية "هيا هيا"، وهي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022

وافتتحت الفنانة المصرية شريهان حفل قرعة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل انطلاق القرعة عرضت التعويذة الخاصة بكأس العالم 2022 تحت اسم "لعيب".