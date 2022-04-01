كرة قدم

المجموعة الأولى: قطر والإكوادو والسنغال وهولندا

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التصميم الجديد المعتمد للخبر العاجل (الجزيرة)
1/4/2022

المجموعة الأولى: قطر والإكوادو والسنغال وهولندا

المصدر : الجزيرة