كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي حملت اسم "لعيب"، على هامش مراسم إجراء القرعة النهائية للمونديال اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وترمز التعويذة المبتكرة، التي تحمل اسم "لعيب"، إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، أي هو كائن ينتمي لعالم مواز، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما شئت.

وقد اعتادت هذه الشخصية الفريدة متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

وأعرب السيد خالد علي المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالإعلان عن التعويذة الرسمية لكأس العالم، والتي تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وقال المولوي: "يسرنا الكشف عن التعويذة الرسمية للمونديال، وهي كائن ينتمي لعالم مواز، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك الحرية في أن تصفه كما شئت. نترقب جميعا هذه البطولة بكثير من الحماس، لا سيّما أن هذا الحدث الرياضي الضخم تستضيفه منطقتنا لأول مرة في تاريخ كأس العالم".

وأضاف أن "لعيب سيروق المشجعين من كافة أرجاء العالم، لأنه يرمز إلى شخصية مرحة تبعث الفرح والسعادة في نفوس الجميع، ولا شك أن التعويذة ستسهم بدور هام في تعزيز حماس وتفاعل الجماهير من كافة الأعمار قبل وخلال البطولة التي تعد مهرجانا كرويا جامعا لمختلف الثقافات من حول العالم، ويحتفي بشغف الشعوب برياضة كرة القدم".

قصة "لعيب"

وتتحدث قصة تعويذة كأس العالم قطر 2022 أن "لعيب" جاء من العالم الموازي الذي يجمع تعويذات البطولات، وهو عالم افتراضي يرتكز على الأفكار والإبداعات، حيث تنشأ تلك الشخصيات في عقول المبدعين لتتحول بعدها إلى تعويذات مبتكرة.

وبإمكان "لعيب"، الذي يحمل صفات الشجاعة والإلهام، كسر حواجز الزمان والمكان للانتقال من مكان لآخر حول العالم.

وتشير قصة تعويذة مونديال 2022 إلى أنه شارك في جميع النسخ السابقة من كأس العالم، كما أسهم في صناعة عدد من أشهر اللحظات في تاريخ كرة القدم، ومن بينها مجموعة من الأهداف الرائعة خلال بطولات سابقة من كأس العالم.

وستوجد الشخصية الكرتونية المرحة "لعيب" في كل مكان للترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم، وتعزيز الأجواء الحماسية قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة، وخلال منافساتها من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

و"لعيب"، شخصية مرحة تأتي من عالم مواز افتراضي تعيش فيه تعويذات البطولات، وهي شخصية شغوفة بكرة القدم اعتادت على متابعة كافة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، حيث قررت الظهور في نسخة قطر 2022 نظرا لتميزها.

ويتمتع "لعيب" بروح الشباب الدائم والمغامرة والإلهام، حيث سيشجع الجميع على الاحتفاء بحلم المونديال الأول في المنطقة.