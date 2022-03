من العقل المدبر في انتفاضة نيوكاسل وكيف تحول من مهدد بالهبوط إلى منافس للكبار؟

بعد شهر واحد من الخروج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم، قد يتقدم نيوكاسل يونايتد بـ10 نقاط على منطقة الخطر إذا فاز على ساوثامبتون غدا الخميس.

وتحققت الانتفاضة تحت قيادة المدرب إيدي هاو، لدرجة أنه حقق نتائج تنافس الكبار في آخر 8 جولات، ولا يتفوق عليه خلال تلك الفترة في عدد النقاط سوى ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي.

ولم يخسر نيوكاسل، الذي لم يكن قد حقق أي انتصار حتى ديسمبر/كانون الأول، في آخر 8 مباريات، بل فاز 5 مرات وتعادل 3 مباريات ولم يستقبل مرماه سوى 5 أهداف.

