لماذا توقفت مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري الأبطال؟

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي دوري الأبطال بشق الأنفس رغم خسارته في إياب ثمن نهائي المسابقة في ملعب "أنفيلد" الذي شهد حادثة أدت إلى وقف المباراة بضع دقائق.

ولم يكن هذا التوقف لشرب الماء لأن الجو كان باردا في ليفربول أمس الثلاثاء، بل لوجود حالة طبية طارئة في المدرجات كان أول من تنبه لها الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز".

وأظهرت الفيديوهات والصور كلوب وهو ينبه الحكم إلى ما يحدث على المدرجات، وهرعت الطواقم الطبية باتجاه المدرجات، وبسرعة استجاب الحكم الإسباني ماتيو لاهوز وأوقف المباراة وسمح للأجهزة الطبية بمساعدة المصاب.

وكانت مناسبة للاعبي الفريقين لشرب الماء والراحة لدقائق معدودات والسماح لمدرب الفريقين بإعطاء التوجيهات وتعديل الأوتار.

وكان "الليفر" خطف بطاقة التأهل لربع النهائي بنتيجة إجمالية 2-1، وبفضل تغلبه على الإنتر 2-صفر ذهابا في "سان سيرو".