صلاح يتحسر على الفرص المهدرة.. كلوب ينتقد هجوم ليفربول في مواجهة إنتر بدوري الأبطال

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه استحق التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته بهدف نظيف أمام 10 لاعبين من إنتر ميلان أمس الثلاثاء.

لكن المدرب الألماني لم يكن سعيدا بالطريقة "الهزلية" التي أنهى بها فريقه الهجمات.

وتأهل ليفربول بفوزه 2-1 في النتيجة الإجمالية، لكن فريق كلوب أضاع عددا من الفرص في مباراة الإياب، حيث سدد جويل ماتيب برأسه في العارضة كما سدد محمد صلاح مرتين في القائم.

وحسم إنتر انتصاره بهدف سجله لاوتارو مارتينيز (62)، وهي نتيجة وضعت حدا لسلسلة انتصارات ليفربول في 7 مباريات متتالية بالبطولة، لكن كلوب قال إنها كانت مباراة يمكن أن يتحمل فريقه خسارتها.

وأبلغ كلوب الصحفيين "الأمر ليس وكأنني أحلق فوق القمر.. أنا سعيد حقا لأننا تأهلنا، لأننا عندما رأينا القرعة عرفنا أنها مباراة صعبة، لكننا تأهلنا بنتيجة المباراتين وأعتقد أننا نستحق ذلك".

وتابع "إنها كلمة (لو) كبيرة ولكن لو استخدمنا الفرص التي أتيحت لنا من الركلات الثابتة والمواقف الأخرى.. كانت الطريقة التي أهدرنا بها الفرص هزلية بعض الشيء.. في النهاية كان بإمكاننا الفوز".

وأضاف المدرب الألماني "لكن الشيء الوحيد الذي أهتم به هو أننا تأهلنا عن استحقاق".

وقال صلاح إنه يأمل في تعويض الفرص التي أضاعها.

وأضاف صلاح -الذي سجل 27 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم- "سددت في القائم مرتين، لا بأس ربما أسجل ثلاثية في المباراة التالية. لا أهتم كثيرا بذلك عندما يتأهل الفريق".

😱 القائم الأيمن لحارس مرمى إنتر يحرم محمد صلاح من التسجيل#دوري_ابطال_اوروبا #ليفربول_انترميلان pic.twitter.com/MxolCgFJD8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 8, 2022

وختم "هذه مباراة جيدة للتعلم منها، من المهم دائما الفوز، ولكن في بعض الأحيان، مثل مباراة الليلة، تسدد في القائم مرتين وتهدر الفرص. الشيء الجيد هو أنها ليست مباراة في الدوري وأننا تأهلنا".