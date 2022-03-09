شاهد- قبل موقعة ريال مدريد وسان جيرمان في دوري الأبطال.. مبابي مبهور بملعب البرنابيو

تدرب النجم الفرنسي كيليان مبابي وزملاؤه في باريس سان جيرمان على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" أمس الثلاثاء، قبل مباراة الليلة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الدولي الفرنسي معجبا بمحيطه ومندهشا من الملعب الجديد.

ووصل الفريق الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية صباح أمس استعدادا لمواجهة الإياب، بعد فوزهم بهدف نظيف ذهابا في ملعب "حديقة الأمراء".

🎥 Kylian Mbappe checking out the Santiago Bernabeu. pic.twitter.com/2SyvJNj2qJ — Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 8, 2022

وكان الكثير من التركيز في الأيام التي سبقت المباراة على مبابي، خاصة بعد أعلن سان جيرمان إصابته في تدريبات أول أمس الاثنين وأصبحت مشاركته موضع شك.

ولكن -على ما يبدو- تعافى سريعا من الإصابة وسيكون أساسيا في مباراة الليلة.