رونالدو ومانشستر يونايتد.. الطلاق المحتوم

وصلت حدة الخلافات بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد إلى نقطة اللاعودة الأحد الماضي بعد استبعاده من تشكيلة الفريق الذي خسر 4-1 أمام مانشستر سيتي في "ديربي" مانشستر بالبريمرليغ.

نتيجة لذلك، يقال إن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما يفكر الآن في إنهاء عقده في "أولد ترافورد" الصيف القادم.

الوضع الحالي والأزمة والمستقبل

ووفقا للصحافة الإنجليزية، قرر رونالدو بالفعل مغادرة مانشستر يونايتد نهاية الموسم إذا غاب فريقه عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو سيناريو مرجح بقوة.

وزعم موقع "فوتبول ترانسفرز" (Football Transfers) أن النجم البرتغالي يتطلع إلى الانتقال لباريس سان جيرمان واللعب رفقة ليونيل ميسي ونيمار.

وبالنسبة لهذا الموسم، يجب أن يستمر رونالدو في صفوف الشياطين الحمر، على الرغم من أن الطلاق بينه وبين النادي الذي شهد على تألقه، واقع لا محالة.

فقراره السفر إلى البرتغال بدلا من أن يكون مع الفريق في ديربي مانشستر الأحد الماضي كان له وقع سلبي على علاقته بزملائه، وعندما عاد إلى التدريبات أمس الثلاثاء كان برفقة حارسين شخصيين.

ولا يزال المهاجم البرتغالي غير قادر على فهم سبب إقصائه من قبل الألماني رالف رانغنيك مدرب "المانيو" عن المباراة، رغم ادعاءات المدرب بأنه مصاب، ويبدو أن الأمر غير صحيح.

وكان "صاروخ ماديرا" آخر لاعب غادر مدينة تدريب اليونايتد في "كارينغتون".