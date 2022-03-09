تغييرات على تشكيلة مصر قبل مواجهة السنغال في الدور الفاصل للتأهل لمونديال قطر

أعاد المدرب كارلوس كيروش الرباعي أحمد حسن (كوكا) ومصطفى فتحي وكريم حافظ وأحمد ياسر ريان إلى تشكيلة منتخب مصر لكرة القدم لخوض مواجهتين أمام السنغال في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد غيابهم عن كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتخوض مصر مباراة الذهاب على أرضها يوم 25 مارس/آذار الجاري، ثم تحل ضيفة على السنغال بعد 4 أيام، في تكرار لنهائي كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي.

وحققت السنغال اللقب القاري أول مرة بعد التفوق على مصر بركلات الترجيح.

واستدعى البرتغالي كيروش 9 لاعبين محترفين خارج مصر، من بينهم ثلاثي الدوري التركي كوكا مهاجم قونية سبور، وريان مهاجم ألطاي سبور، وحافظ لاعب وسط ملطية سبور، بجانب فتحي جناح التعاون السعودي.

🔴 | كيروس يستدعى ٩ محترفيين لمواجهتى السنغال 🇪🇬 … ⬇️⬇️ أستدعي الجهاز الفني للمنتخب الوطنى ٩ محترفيين لمواجهتى السنغال فى المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم – قطر ٢٠٢٢ .

و كانت القائمة المستدعاة كالتالى :#EFA pic.twitter.com/1EF5YNBifW — EFA.eg (@EFA) March 9, 2022

كما تشمل قائمة المحترفين محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، ومحمود حسن (تريزيجيه) جناح باشاك شهير التركي، ومصطفى محمد مهاجم غالطة سراي، وعمر مرموش جناح شتوتغارت الألماني.

ويغيب أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي للإصابة.

ومن المنتظر أن يعلن كيروش التشكيلة النهائية خلال الأيام المقبلة.